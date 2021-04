Ústřední výbor komunistů večer ukončí hlasování o toleranci vlády

Praha - Ústřední výbor komunistů dnes večer ukončí hlasování o toleranci vlády Andreje Babiše. Jeho členové se v něm na dálku mohou vyjádřit, zda souhlasí s vypovězením dohody o tolerování kabinetu. Část komunistů kritizuje hnutí ANO za neplnění dohod. Výkonný výbor KSČM se proto již minulý týden rozhodl, že zahájí s ANO dohodovací řízení, které může ukončit podporu vládě.

Komunistům se nelíbí, že hnutí ANO podle nich neplní část z bodů toleranční dohody, na které se dohodlo s KSČM před třemi lety. Výhrady mají například k navrácení deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany z rozpočtové rezervy. Nelíbí se jim také kroky vlády v případě projektu dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa dále vláda neplní podmínky dohodnuté s prodloužením nouzového stavu. KSČM také vadí, že nebyly sloučeny Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) a Vojenská zdravotní pojišťovna.

Babiš věří, že jeho vláda vydrží až do podzimních sněmovních voleb. Pokud by komunisté přestali menšinový kabinet ANO a ČSSD tolerovat, byla by to podle něj škoda.