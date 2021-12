Ústřední krizový štáb zasedne poprvé pod vedením Rakušana - ŽIVĚ

Praha - Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) dnes zasedá poprvé pod vedením nového ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády Víta Rakušana (STAN). Šéf resortu v pátek po svém uvedení do úřadu řekl, že jedním ze stěžejních úkolů ministerstva bude právě krizové řízení. Ústřední krizový štáb by podle něj měl být institucí, která rozhoduje. Jednání štábu plánuje provázat s poradou ministrů, pod jejichž agendu spadá řešení epidemie nemoci covid-19.

"My přicházíme na ministerstvo vnitra ve chvíli, kdy covid za námi není, a před námi stojí jako před vládou jeden stěžejní úkol - je to krizové řízení, které v posledních dvou letech vystoupilo ze zákonných parametrů. Budovaly se tu nové orgány, jako je Rada vlády pro zdravotní rizika a podobně," podotkl při uvedení do úřadu. V neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekl, že Rada vlády pro zdravotní rizika zanikne, podle něj deformovala systém krizového řízení. Je na tom podle něj dohoda s premiérem Petrem Fialou (ODS) i ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09).

Rada vlády pro zdravotní rizika vznikla loni v červenci, v jejím čele je premiér, členy jsou ministři zdravotnictví, obrany a vnitra, předseda Asociace krajů, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a odborníky na zdravotnictví zastupuje epidemiolog Petr Smejkal.

Členy štábu jsou podle statutu zástupci 13 ministerstev, šéf Správy státních hmotných rezerv, policejní prezident, ředitel hasičů, náčelník generálního štábu armády, hlavní hygienik, ředitel Státního zdravotního ústavu, vedoucí úřadu vlády, zástupce Asociace krajů i ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Podle Rakušana budou mít ministři, kteří mají v kompetencích cokoli týkající se protikoronavirových opatření, nově schůzku každé pondělí. Následně má v týž den zasedat ÚKŠ. Je možné se dohodnout na tom, že by se vždy nemuseli scházet všichni členové štábu, ale pouze ti, kteří mají v gesci aktuální situaci, míní ministr. Časem chce Rakušan navrhnout, aby se porada covidových ministrů dostala do struktury Ústředního krizového štábu, byla by to podle něj jakási zúžená Bezpečnostní rada státu.