Ústřední krizový štáb projedná koronavirovou situaci v ČR - video

Praha - Aktuální stav epidemie covidu-19 v Česku projedná dnes Ústřední krizový štáb (ÚKŠ). Zabývat se bude také situací v nemocnicích, zásobami ochranných pomůcek a dnes začínajícím testováním ve firmách. Vyhodnocovat by mohl také účinnost a dodržování nových zpřísněných opatření, která platí od pondělí.

ÚKŠ by mohl projednat rovněž situaci v Pardubickém kraji, kde kvůli kritickému stavu v nemocnicích vyhlásili stav hromadného postižení osob. Znamená to, že zdravotníci se nemohou věnovat stejně každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetřování. Pro pacienty s covidem-19 v kraji nejsou volná žádná lůžka intenzivní péče, někteří pacienti leží na přistýlkách, řekl pardubický hejtman Martin Netolický(3PK/ČSSD) České televizi. Podle něj to znamená, že v případě potřeby hospitalizace nových pacientů s covidem bude kraj žádat o pomoc okolní kraje. Mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová ČTK řekla, že v nemocnicích je nyní 501 pacientů s covidem-19, 69 z nich vyžaduje intenzivní péči.