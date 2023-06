Ústečtí zastupitelé rozhodli tajným hlasováním o odkupu tzv. 'díry'

Ústí nad Labem - Zastupitelé Ústí nad Labem na dnešním zasedání rozhodli tajným hlasováním o odkupu roky opuštěného staveniště v centru města, takzvané díry, za 73 milionů korun. Primátor Petr Nedvědický (ANO) tajné hlasování odůvodnil tím, že jeden z občanů dnes zastupitele upozornil na trestně právní odpovědnost v případě přijetí rozhodnutí. Vydáno bylo 20 hlasovacích lístků, 19 zastupitelů bylo pro a jeden se hlasování zdržel. Ostatní zastupitelé si lístek ani nevyzvedli, hlasovala tak pouze koalice složená z ANO a SPD. Jednání se účastnilo 37 zastupitelů. Opoziční zastupitelka Karolína Žákovská (PRO! Ústí) ČTK a Českému rozhlasu řekla, že hnutí zváží, jestli se obrátí na policii.

Žákovská zmínila podle ní tři problematické body odkupu. Prvním je samotná cena. "Je dvojnásobná oproti ceně obvyklé stanovené znaleckým posudkem, která byla vyčíslena zhruba na 36,9 milionu korun, což je podle zákona o oceňování nemovitostí," uvedla zastupitelka. Druhým problémem je podle ní skutečnost, že zastupitelstvo nemělo k dispozici projektovou dokumentaci, kterou město koupí společně s 'dírou'. Vedení chce podle původní projektové dokumentace po odkupu postupovat ve výstavbě. "Nevíme, jestli 13 let starý projekt jde postavit," upozornila Žákovská. Zastupitelka také vidí problém v tom, že staveniště provází řadu právních pochybností. "To, co tam v současné době stojí, vzniklo bez stavebního povolení jako zajištění stavební jámy a v současné době je to vydáváno za stavbu podle stavebního povolení, které bylo vydáno přitom asi až o sedm let později," doplnila Žákovská. Připomněla také, že si vlastník půjčil 40 milionů korun a firma pozemek zastavila. Navrhla proto, aby zastupitelé nabídku firmy vzali na vědomí a stavba byla ještě řádně posouzena. Koalice pro její návrh nehlasovala. Způsob hlasování ji mrzí, uvedla. "Počkáme, jestli město skutečně koupí pozemek, a zvážíme podání trestního oznámení," dodala.

Rozhodnutí zastupitelstva vítá primátor Petr Nedvědický (ANO), podle kterého bude mít odkup staveniště pro město přínos. Doplnil, že majitel původně požadoval zhruba 100 milionů korun. Staveniště kdysi město soukromé firmě UDES prodalo za 44 milionů korun, podle primátora firma do stavby dalších 35 milionů korun investovala. "Z logiky těchto jednoduchých počtů díra tuto hodnotu má," řekl Nedvědický, podle kterého je stavební povolení platné. Město teď s právníky připraví kupní smlouvy. Dokumentace bude zahrnovat také vyřešení zástavního práva, uvedl Nedvědický. "Předpokládám, že do měsíce bude kupní smlouva, která se následně podepíše," sdělil primátor. Samospráva by podle něj mohla využít takzvaný PPP projekt, tedy partnerství veřejných a soukromých peněz.

Takzvaná díra hyzdí centrum města asi 14 let. Na místě obehnaném plotem je rozestavěné parkoviště, které má dvě podzemní patra. Jedno z nich je podle zjištění ČTK zatopené. Původně byl na pozemcích park.