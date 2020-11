Ústečtí muzejníci stěhovali obří katr, památku na stavbu lodí

Ústečtí muzejníci přestěhovali obří historický katr na výrobu řeziva ze skanzenu v Zubrnicích (na snímku) do bývalé trafostanice ústecké chemičky, která bude sloužit jako muzejní depozitář. V budoucnu by mohl stroj připomínat slávu loděnic, které stály na dolním toku Labe.

Ústí nad Labem - Ústečtí muzejníci přestěhovali obří historický katr na výrobu řeziva ze skanzenu v Zubrnicích do bývalé trafostanice ústecké chemičky, která bude sloužit jako muzejní depozitář. V budoucnu by mohl stroj mohl připomínat slávu loděnic, které stály na dolním toku Labe. ČTK o tom dnes informoval ředitel muzea Václav Houfek.

Třicet let byl stroj z děčínské loděnici ve stodole zubrnického skanzenu. "Získal ho tehdejší ředitel ústeckého muzea a zakladatel skanzenu Zubrnice František Ledvinka krátce po revoluci. V loděnici tenkrát katr likvidovali a člověku, který ho měl odvést do šrotu, to přišlo líto a přivezl ho k nám. V expozici venkova ovšem nebylo pro stroj tak impozantních parametrů uplatnění, máme k instalaci připravený mnohem menší katr," řekl o technické památce kurátor Muzea v přírodě Zubrnice Karel Konopka.

Stroj vyrobila strojírna a slévárna Gebrüder Lein v Pirně v Německu zřejmě kolem roku 1900. Majitel děčínské loděnice Josef Walter si ho podle historiků nejspíš pořídil při budování nového areálu v Křešicích u Děčína v letech 1890-1903, kam musel kvůli stavbě přístavu v Rozbělesích přestěhovat starou loděnici svého otce. Obří katr dokázal pořezat kmeny o průměru přes jeden metr. Výsledné fošny, prkna a trámy sloužily ke stavbě dřevěných i ocelových labských člunů, třeba roku 1908 pro největší říční člun své doby Meteor o délce 84 metrů, nebo v letech 1937-38 pro motorové lodě Baťa I. a II.

Stroj vážil k deseti tunám a stal se jedním z nejtěžších exponátů v muzejních sbírkách. Muzejníci ho nejprve rozebrali na 30 částí, z nichž sotva polovina váží pod 100 kilogramů. "Proto jsme pro transport většiny museli použít hydraulickou ruku. Nejtěžší byl litinový rám s hmotností tak tří tun a délkou bezmála čtyři metry," uvedl vedoucí historického oddělení ústeckého městského muzea Martin Krsek. Auto s hydraulickou rukou se navíc nevešlo do vrat historické stodoly, a tak museli muzejníci břemena přiblížit k jeřábu ručně.

Katr je památkou na stavbu lodí. Tři nejvýznamnější loděnice stály podél břehu mezi Ústím a Děčínem a všechny měly podobnou pilu. Dnes z nich funguje poslední právě v Křešicích. Ta ve Valtířově se proměňuje v kemp a v Olšinkách dlouhodobě chátrá. Historici věří, že by se stroj by mohl v budoucnu dočkat zkompletování a vystavení, třeba v rámci zvažovaného technoparku u střekovského nádraží.