Ústečtí historici vystavují poklady získané během epidemie

Ústí nad Labem - Ústečtí historici vystavují v hypermarketu poklady, které získali během epidemie koronaviru. Nezvyklou cestu, jak zprostředkovat příběhy věcí veřejnosti, zvolili kvůli uzavření muzea v souvislosti s nařízením vlády. ČTK o výstavě informoval ředitel muzea Václav Houfek.

"Nezbytné nákupy základních potřeb zůstávají pomalu tím posledním společenským vyžitím, a tak jsme se rozhodli tuto příležitosti ozvláštnit kulturním zážitkem," uvedl Houfek. O přírůstky do sbírek přitom právě nyní nemají historici nouzi, útlum společenského života kvůli epidemii totiž řada lidí vzala jako příležitost pro velký úklid či rekonstrukci a nálezy pak přináší do muzea.

V hypermarketu Globus v Trmicích v sousedství Ústí nad Labem vystavili muzejníci čtyři vybrané soubory, jejich příběhy postupně zveřejní přes internet. "Mezi prvními se do muzea takto dostal dvakrát nalezený poklad z ústecké čtvrti Střekov. Šlo o pamětní schránku se vzkazy z roku 1906. Poprvé ji v roce 2008 zedníci objevili zazděnou v tamní staré škole a po druhé na nálezce vypadla loni při úklidu garáže, a to už ho přinesl do muzea," uvedl historik Martin Krsek. Veřejnost se o pokladu dozvěděla loni v listopadu a začátkem prosince byl vystaven. Muzea ale mohla být nakonec otevřena jen na 15 dní.

Za dodržení platných opatření, jako jsou respirátory a rozestupy, si mohou lidé prohlédnout v hypermarketu i další poklady. Kdo si ale představuje poklad jen v podobě zlata a šperků, bude podle Krska možná zklamán. Vitríny obsahují zejména dokumenty, fotografie a řadu drobných osobních předmětů, jejichž příběh na pozadí historického kontextu přináší cenné svědectví o minulosti.

Vedle školního pokladu jsou soubory označené jako vzpomínka na italskou frontu, archiv legionáře a sochaře a poslední je kufr doktora Raffelta.