Ústečtí historici vyjmuli vzkaz ukrytý v roce 1968 do lahve

Ústí nad Labem - Ústečtí historici vyjmuli vzkaz ukrytý do lahve v roce 1968. Tehdy zoufalí obyvatelé města, kteří nesouhlasili s okupací Československa, posílali zprávy v lahvích po Labi do Německa. Jednu takovou nedávno našel Vít Polák při vyklízení bytu svého zemřelého otce a daroval ji muzeu jako příspěvek do aktuální výstavy Flaška o výrobě obalového skla. Kurátor výstavy Jakub Doležel řekl, že dar včetně jeho obsahu bude mít čestné místo na výstavě, která je do února příštího roku otevřena v muzeu.

Fotogalerie

Občanům Německé demokratické republiky byl určen dopis napsaný na stroji v němčině. "Není a nebyl důvod, aby agresoři napadli Československo a narušovali klidný, demokratický vývoj socialismu v naší vlasti, aby brali do zajetí vůdčí politiky našich zemí. Ještě nikdy nebyl svět svědkem tak pokryteckého činu, který lze označit za nehoráznost," je uvedeno v dopise. Autoři vyjadřují lítost nad tím, že na agresi Sovětského svazu se podílejí i lidé z Německa.

Nálezce Vít Polák ČTK řekl, že se od otce dozvěděli, že lahví poslaných během některé ze srpnových nocí po okupaci z ústeckého Benešova mostu bylo víc. "Někdy před rokem a půl sestře řekl, že s kolegy z výzkumného ústavu takové lahve v srpnu 1968 pouštěli po Labi. To jsme ale nevěděli, že po jeho smrti jednu z nich najdeme," řekl ČTK. "Doufáme, že se podle svých možností připojíte k celosvětovému protestu a odmítnete okupaci Československa," napsali autoři listu. "Ať žije přátelství mezi našimi státy! Ať žije socialismus a demokracie!" uvedli v úplném závěru.

Proč si jednu pivní lahev z hnědého skla se vzkazem otec nálezce uschoval, se už nikdo nedozví. "Ani mamince nic neřekl, určitě se bál, aby ji nikdo nepovolaný nenašel," uvedl Polák, kterému bylo v době okupace šest let a v bytě žil s rodiči a dvěma sestrami, z nichž té mladší bylo tehdy půl roku.

Značka na dně lahve podle Doležela prozrazuje, že ji vyrobila ústecká sklárna, jde o atypickou pivní lahev určenou na export. Uzavřená byla gumovým laboratorním špuntem a hrdlo zavoskované. Její otevření zabralo několik minut. "Je to netradiční spontánní forma protestu proti okupaci. Určitě bychom rádi znali reakce příjemců těchto vzkazů, pokud nějací byli. Proto chceme dát výzvu do německých médií, aby se nám případně ozvali," uvedl vedoucí historického oddělení muzea Martin Krsek.

Ve vitríně muzea si nález i s poselstvím bude moci prohlédnout veřejnost, která podle Doležela nosí v souvislosti s aktuální výstavou velké množství historických skleněných lahví a pomáhá tak rozšiřovat sbírku věnovanou historii někdejší největší továrně na výrobu lahví v Rakousku-Uhersku.