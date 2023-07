Ústecký kraj žádá obnovu přeshraničních tras v Českém a Saském Švýcarsku

Ústí nad Labem - Ústecký kraj rok po největším požáru v České republice cílí pomoc na cestovní ruch v Českém Švýcarsku. Žádá obnovu přeshraničních turistických a protipožárních tras mezi Českým a Saským Švýcarskem. Hasičům pomáhal kraj při požáru materiálně i finančně, přispěl také na obnovu techniky. Pro hoteliéry vymyslel ubytovací vouchery. Hejtman Jan Schiller (ANO) a jeho náměstek Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) pochválili zlepšení komunikace se správou národního parku, zkritizovali přístup vlády k řešení následků požáru, který hasiči zdolávali v úmorných vedrech 20 dní.

Požár se rozhořel v noci na neděli 24. července mezi Hřenskem a Pravčickou bránou. "Tento bezprecedentní požár byl těžkou zkouškou pro zasahující hasiče a můžeme mluvit o velkém štěstí, že nedošlo k lidským tragédiím nebo větším materiálním ztrátám. Opět se ukázalo, jak náročné je zajistit účinnou protipožární ochranu v národním parku," uvedl hejtman.

Pro rychlejší a účinnější zásah je podle kraje důležité otevřít historické přeshraniční cesty v parku. "Jejich obnova bude znamenat výrazně lepší a rychlejší přeshraniční přístup k ohniskům požáru. To umožní efektivnější zásah hasičů a minimalizaci případných škod," uvedl Schiller. Na obnovu cest apelují na příslušná ministerstva životního prostředí společně zástupci Ústeckého kraje a okresu Saské Švýcarsko – Východní Krušné hory, Klub českých turistů a obce na obou stranách hranice. Jde o dvě záchranné (protipožární) a zároveň turistické cesty. První by vytvořila spojku mezi Mezní Loukou a Zeughausem. Druhá by díky dvěma novým mostům lépe zpřístupnila údolí Křinice. Snaha je i o otevření dalších pěti pěších cest, které spojují významné turistické cíle.

Předpokladem pro otevření nových tras je sanace a plné zprůchodnění vnitrozemských cest uzavřených po požáru a kůrovcové kalamitě, o tom kraj jedná s vedením národního parku."Komunikace se správou národního parku se po požáru hodně zlepšila, informujeme se o plánovaných aktivitách, projektech," řekl ČTK náměstek hejtmana Řehák. Ke konci loňského září opustil post ředitele správy parku Pavel Benda, odvolala ho tehdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) mimo jiné s odůvodněním, že dost nekomunikoval s obcemi a nezvládl krizové řízení při požáru, který zasáhl přes 1000 hektarů území. Ve funkci ho nahradil Petr Kříž.

Ústecký kraj během zásahu poskytl materiální pomoc, dodal lopaty, kolečka, elektrocentrály, plachty, ochranné brýle, rukavice a další potřebný materiál. Kraj rovněž zajistil potřebné občerstvení, zdravotnický materiál na základě požadavků zasahujících hasičů. Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko kompenzoval náklady na zajištění stravy, pitného režimu a základních hygienických a zdravotnických potřeb pro dobrovolníky pomáhající při likvidaci požáru. Přímou finanční pomoc adresoval kraj třem majitelům poničených nemovitostí v obci Mezná. Na odstranění prvotních následků požáru obdržel každý z nich 100.000 korun. Po dohašení financoval kraj náhradu za poskytnutí věcných prostředků a daroval milion korun obci Hřensko na opravu parkoviště. Celkové finanční náklady Ústeckého kraje v souvislosti se zásahem a likvidací požáru dosáhly 4,16 milionu korun, řekla ČTK mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Pomoc poté kraj cílil na podnikatele. Od listopadu si lidé mohli pořizovat slevový voucher na ubytování v Českém Švýcarsku, s ním získali i možnost bezplatně využít dopravu. Kraj na tuto podporu dal pět milionů korun, stejnou částku přidalo ministerstvo pro místní rozvoj. Celkem uplatnili kupující 2716 voucherů pro 8566 hostů, jejich ubytování vyneslo 18,7 milionu korun. Celá akce přinesla do regionu podle ředitele obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko 85,5 milionu korun.

Propad tržeb v Českém Švýcarsku v souvislosti s požárem odhadli podnikatelé v únoru na 600 milionů korun. Letos předpokládají pokles návštěvnosti oproti období před požárem a pandemií koronaviru až o 40 procent. Zavřené totiž zůstávají ohněm poškozená Edmundova soutěska a Gabrielina stezka k Pravčické bráně. "V tomto ohledu zklamal stát, ministři se střídali u požáru, slibovali pomoc, ale nakonec na vše zůstali podnikatelé sami. Zařídili jsme alespoň vouchery a posílali jsme tam děti z našich škol a dětských domovů na pobyt, ale to zdaleka nestačí," řekl Schiller (ANO). Ústecký kraj počítá s dalšími investicemi do rozvoje turistického ruchu v Českém Švýcarsku.

Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na 15 let