Ústecký kraj souhlasí s koupí litoměřické nemocnice

Ústí nad Labem - Zastupitlé Ústeckého kraje schválili bezúplatný převod majetku litoměřické nemocnice, jejímž jediným akcionářem je město Litoměřice, na společnost Krajská zdravotní (KZ), která patří kraji. Pro převod dnes hlasovalo všech 51 přítomných zastupitelů. Prodej by se mohl uskutečnit koncem letošního roku, kraj za nemocnici zaplatí téměř 120 milionů korun.

Krajští i městští zastupitelé už loni v prosinci podpořili memorandum, podle něhož bude litoměřická nemocnice začleněna do páteřní sítě krajských nemocnic. Litoměřice o změně vlastníka zdravotnického zařízení uvažovaly delší dobu. Důvodem je podle vedení města nutnost investovat do zařízení, které je spádové pro 150.000 pacientů. Z memoranda mimo jiné vyplývá, že nemocnici nebude moct kraj po koupi od města na nikoho převést.

"Budeme pokračovat v převodu, je připravena smlouva, budeme ji podepisovat koncem června, začátkem července s panem hejtmanem," řekl dnes novinářům starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS). Doplnil, že smlouva má odkladný účinek do doby, než se vyřeší například dotace. "Uděláme veškeré kroky, aby finance (z dotací) zůstaly. Nemělo by to logiku, jsou to finance do veřejného zdravotnictví," řekl starosta.

Místostarosta Karel Krejza (ODS) uvedl, že zhruba osmdesátimilionovou dotaci z integrovaného regionálního operačního programu (IROP) by mohlo město možná vracet. "Zákon tak, jak je napsán, zná jen fúzi, nezná prodej obchodního závodu, takže jsme dostali negativní stanovisko z IROP a tam bude potřeba vyjednat výjimku," řekl Krejza.

Náměstek primátora Martin Klika (ČSSD) novinářům dnes řekl, že litoměřická nemocnice bude zařazena na stejnou úroveň jako ostatních pět nemocnic v regionu, které spravuje Krajská zdravotní.