Ústecký kraj si pronajme památkově chráněnou budovu nádraží v Krušných horách

Louka u Litvínova (Mostecko) - Ústecký kraji si pronajme od Správy železnic památkově chráněnou budovu nádraží v Louce u Litvínova na Mostecku. Bude ji využívat mostecké muzeum pro expozici věnovanou strojům. Do budoucna chce kraj budovu od státu bezúplatně získat, převod musí schválit vláda. Do té doby chce samospráva obstarat peníze na opravu objektu z dotací. ČTK to řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Nabytí nemovitosti do majetku kraje schválili krajští zastupitelé. "V první etapě si objekt pronajmeme, a to do doby, než seženeme vhodný dotační titul, pak bychom jej převzali," uvedl Řehák. Rekonstrukce objektu bude podle předběžného odhadu stát zhruba 90 milionů korun.

Sloužit bude objekt mosteckému muzeu, které má ve sbírkách stroje spojené s těžbou uhlí. "Nádraží by mohlo pomoci restartovat turistický ruch v regionu, protože se nachází na křížení Moldavské dráhy a Kozí dráhy, které by až sem mohla znovu vozit turisty," uvedl Řehák.

Stanice Louce u Litvínova je součástí Moldavské dráhy, která na české a německé straně hor tvořila mezi lety 1885 až 1945 jeden celek. Poté byl přeshraniční provoz přerušen. Německá strana se podle náměstka zavázala, že dostaví úsek na saské straně, aby se Moldava znovu spojila s německým Freibergem.