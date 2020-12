Ústecký kraj bude hospodařit s provizoriem, vezme si úvěr 1,5 mld

Ilustrační foto - Jan Schiller (ANO) hovoří s novináři poté, co byl zvolen hejtmanem na ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva Ústeckého kraje 16. listopadu 2020 v Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem - Ústecký kraj bude hospodařit s rozpočtovým provizoriem. Na zajištění chodu služeb a nutných agend budou mít odbory krajského úřadu na leden o deset procent nižší částku než v letošním lednu. Řádný rozpočet budou zastupitelé schvalovat na konci ledna. Zastupitelé schválili také přijetí úvěru ve výši 1,5 miliardy korun na investice v letech 2021-2025.

"Provizorium jsme museli přijmout, protože jsme neměli dostatek času, abychom rozpočet přepracovali a zároveň vyvěsili," řekl novinářům náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS). "Nevíme ještě, jak to bude s dopadem zrušení superhrubé mzdy, zda budou nějaké kompenzace, proto budeme jednat o rozpočtu, až budou známá čísla," řekl. V rozpočtu na rok 2021 bude chtít podle Kulhánka kraj šetřit.

Na letošní rok kraj schválil rozpočet se schodkem 865 milionů korun. Celkové plánované příjmy kraje byly 20,843 miliardy korun, z toho vlastní příjmy 6,989 miliardy a z toho daňové příjmy činí 6,523 miliard. Kraj očekává letos propad příjmů oproti roku 2019 ve výši necelých deseti procent, což odpovídá zhruba 600 milionům korun.

S provizoriem neměl problém opoziční zastupitel Filip Ušák (STAN). "Je lepší přijmout provizorium než rozpočet, který by se opakovaně předělával," řekl. Pro provizorium hlasovalo 44 zastupitelů, nikdo nebyl proti a tři se zdrželi.

Zastupitelé zároveň schválili přijetí úvěru na roky 2021 - 2025 ve výši 1,5 miliardy korun. Zadlužování kraje v minulém volebním období Kulhánek tehdy v roli opozičního zastupitele kritizoval. "Jsme v situaci, kdy nám nezbude nic jiného, než úvěr vzít, a řešit rumburskou nemocnici. Bez toho by nám chyběly peníze na rekonstrukci této nemocnice. Rozdělíme opravu na etapy a provedeme," uvedl. Na jaké projekty poslouží další peníze z úvěru, se teprve bude nutné podle Kulhánka domluvit.

Chybějící investiční plán kritizovala opozice. "Nejprve by vládní koalice měla říci, na co chce prostředky získat," řekl Ušák. Podle něj by bylo možné peníze vzít, kdyby se ušetřilo jinde. "Protože je tu celá řada agend typu uvolněných předsedů výborů, za které kraj platí 20 milionů korun ročně, na kterých se dá šetřit," řekl Ušák. Přehled investic chtěli znát i další zastupitelé.

Z úvěru poslouží podle radního pro Michal Růžičky (KDU-ČSL, zvolen na kandidátce ODS) zhruba třetina na opravu Lužické nemocnice, další peníze půjdou na vybavení škol. O tom, na co budou určeny další finance, se podle něj rozhodne v následujících týdnech. Úvěr nemusí být podle Růžičky vyčerpán. Případné čerpání na danou akci bude schvalovat zastupitelstvo. Podmínky pro vzetí úvěru jsou podle vedení kraje nyní výhodné, proto doporučilo ho schválit. Pro hlasovalo 37 zastupitelů, čtyři byli proti a šest se zdrželo.