Ústecké muzeum získalo speciální závodní bicykl z místní továrny

Ústí nad Labem - Kolekce ústeckého muzea věnovaná speciálním závodním bicyklů z produkce místního výrobního družstva Techniasport se rozrostla o vzácný exponát. Přijel na něm dnes dárce, podle něhož tak kolo Jiskra obstálo v zatěžkávací zkoušce, neboť uvezlo 120 kilogramů.

Model bicyklu TB 50 z roku 1990 určený pro bikros je mimořádně dobře zachovalý, až na pár škrábanců a šmouh od šmíru vypadá, jako by ještě nedávno stál ve výloze. Chybí jen molitanový chránič na řídítka. "Stačilo jen poopravit brzdy, promazat řetěz a dofouknout kola, ani nebyly duše zpuchřelé. Pak jsem nasedl na Severní Terase a dojel až do muzea, to je důkaz, že to kolo něco vydrží," řekl ČTK Ústečan Milan Bouška.

Stroj dostal před třiceti lety od svého kamaráda. "Kolo leželo léta na chalupě. A teď, když jsem viděl, že muzeum se chlubí nalezenou zrezivělou Jiskrou, vzpomněl jsem si, že takovou mám taky a hezčí," řekl Bouška, který prý o předání kola do historické sbírky dlouho nepřemýšlel. "Také jsem ho dostal a leželo stejně na chalupě zaházené věcmi celou dobu ladem, tady bude mít alespoň důstojné místo," uvedl.

V lednu muzejníci našli ve staré kůlně vrak legendárního cyklotrialového speciálu Jiskra TC 50 z roku 1988, model TB 50 z roku 1990 je určený pro bikros. Pozdější model sice podle historika Martina Krska nezaznamenal tak masivní ohlas u závodníků jako jeho starší sourozenec, zato se ho vyrobilo málo kusů. "Původně jsme se oba i s dárcem domnívali, že jde také o model TC 50, ale na rámu stojí TB 50. Rozdíl je ve velikosti šlapací rozety, chybí typický kryt tácu a celý rám má trochu jiný profil. K výrobě tohoto modelu máme minimum informací. Nejspíš začala až po ukončení produkce TC 50 v roce 1988 a skončila k roku 1992. Měla přinést závodní variantu sériově vyráběného kola BMX z továrny Velamos Sobotín pro bikrosovou disciplínu," uvedl Krsek.

Zatímco při cyklotrialu jezdci zdolávají různé umělé i přírodní překážky, aniž by se jakoukoli částí těla dotkli země, při bikrosu závodí skupina jezdců mezi sebou na speciálně upravených tratích, zhruba 400 metrů dlouhých s řadou skoků. Obě tyto disciplíny se do Československa dostaly začátkem osmdesátých let 20. století ze západní Evropy v souvislosti s uvedením filmu ET mimozemšťan, kde dětští hrdinové jezdili právě na bikrosových kolech.

První tuzemští závodníci začínali na kolech vyrobených doma, dovézt speciály ze Západu bylo prakticky nereálné. "Právě schopnost družstva Techniasport v těžkopádném socialistickém hospodářství rychle vyvinout a dodat speciál Jiskra TC 50 umožnil masově rozšířit biketrial a vychovat u nás světovou špičku. Z tohoto pohledu jde v dějinách české cyklistiky o výjimečné kolo, které má dodnes své velké fanoušky," uvedl Krsek. Oproti tomu sesterský model Jiskry TB 50 naprosto zapadl. Jen vzácně rezonuje mezi pamětníky.

Techniasport bylo výrobní družstvo pod Československým svazem tělesné výchovy. Specializovalo se na výrobu sportovních pomůcek jako masážních emulzí, plavek či plastových sedaček pro stadiony. Výroba pokračovalo i po privatizaci, v roce 2003 skončil podnik v exekuci.