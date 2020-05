Ústecké muzeum získalo díky karanténě tři dary do sbírek

Historik Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek ukazuje na snímku z 29. dubna 2020 prvorepublikové reklamní plastiky propagující výrobky ústecké likérky Bratří Eckelmannů. Kvůli omezení provozu z důvodu pandemie koronaviru vystavilo muzeum 3D model české verze (vpravo) na internetu, na základě kterého se ozvala příznivkyně muzea a darovala do sbírek stejnou verzi v němčině (vlevo) a další reklamní plastiku likérky.

Historik Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek ukazuje na snímku z 29. dubna 2020 prvorepublikové reklamní plastiky propagující výrobky ústecké likérky Bratří Eckelmannů. Kvůli omezení provozu z důvodu pandemie koronaviru vystavilo muzeum 3D model české verze (vpravo) na internetu, na základě kterého se ozvala příznivkyně muzea a darovala do sbírek stejnou verzi v němčině (vlevo) a další reklamní plastiku likérky. ČTK/Hájek Ondřej

Ústí nad Labem - Ústecké muzeum získalo díky karanténě tři významné dary do sbírek, dvě předválečné reklamy na místní likér a olejomalbu od známého ústeckého malíře a reklamního výtvarníka firmy Schicht Alfreda Kunfta. ČTK o tom informoval ředitel muzea Václav Houfek.

"Chtěli jsme potěšit naše návštěvníky v době nuceného uzavření muzea internetovou prezentací zajímavých exponátů v podobě 3D modelů, mezi kterými byla i reklamní plastika místní likérky z třicátých let. No a jedna návštěvnice na oplátku potěšila nás, když nám přes facebook nabídla tu samou, jen v německé jazykové mutaci, a k tomu přidala ještě další krásný kousek," uvedl vedoucí historického oddělení Martin Krsek.

První dar představuje trojici maskotů likérky, a to mnicha, myslivce a Rusa, každý z nich nese svůj nápoj, tedy Klášterní tajemství, Starou mysliveckou a Ruskou kmínku. Druhý kus zpodobňuje dva mnichy, kdy jeden druhému šeptá do ucha. "V roce 1970 je našel můj tatínek na půdě hospody v Rychnově na Děčínsku. Seděl u piva, když hostinský zvolal, že na půdě hoří. Všichni tam běželi, ale byl to jen kouř z komína. A při tom objevil tyhle reklamy. Bohužel nebyly v dobrém stavu. Udělá mi radost, když si je muzeum zrestauruje," uvedla dárkyně Alena Bohuslavová z Děčínska.

Současný nouzový stav stál i za dalším darem. Volný čas v karanténě využil k úklidu garáže Ústečan Jan Hrouda. Mezi uloženými věcmi po babičce narazil i na obraz Českého středohoří a nabídl ho muzeu. Jeho autorem je malíř Alfred Kunft, který byl podle Houfka známou uměleckou osobností mezi českými Němci. Větší díl jeho tvorby tkvěl v užitém umění. Vytvořil mnoho reklam pro slavného výrobce mýdla s jelenem a kosmetiky Elida, firmu Schicht. "Ilustroval například také cestopis manželky majitele továrny Marthy Schichtové, která jako první žena z Československa podnikla cestu kolem světa," uvedl Houfek.

V kontaktu s návštěvníky zůstalo muzeu v době nuceného uzavření nejen prostřednictvím zveřejňování 3D modelů vzácných exponátů, ale také přes výzvu, aby senioři psali své paměti. Úryvky ze zaslaných textů historici zveřejňují, patří mezi nejčtenější příspěvky muzea vůbec.

Městské muzeum v Ústí nad Labem se po přestávce otevře návštěvníkům 12. května.