Praha - Ustavující schůze Sněmovny by mohla trvat dva jednací dny. Začne v pondělí, předsedu i místopředsedy dolní komory budou poslanci volit pravděpodobně ve středu. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytl po dnešním prvním jednání sněmovní volební komise její nově zvolený předseda Martin Kolovratník (ANO). Komise bude při ustavující schůzi volby zajišťovat.

Dnes komise vyhlásila lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty na předsedu Sněmovny, na členy mandátového a imunitního výboru a po sporu také na místopředsedy dolní komory. Kluby na to budou mít čas do pondělního podvečera. S tímto termínem Kolovratník seznámí poslance v pondělním zahajovacím bloku ustavující schůze. Při něm budou poslanci zejména skládat slib a zřídí mandátový a imunitní výbor.

Předseda komise uvedl, že u pondělního termínu na nominace do mandátového a imunitního výboru a do volby předsedy Sněmovny se pře nevedla. "Z jednacího řádu pak musí být čtyřiadvacetihodinová lhůta, takže volba předsedy se rozběhne ve středu ráno," poznamenal.

Politická debata se ale podle Kolovratníka vedla o termínu pro odevzdání návrhů kandidátů do volby místopředsedů dolní komory. Zatímco sněmovní většina v podobě koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty navrhovala rovněž pondělní podvečer, hnutí ANO doporučovalo nepospíchat a prosazovalo podle Kolovratníka středeční podvečer. ANO argumentovalo podle něho tím, že termín by měla být vyhlášen až potom, co plénum stanoví počet místopředsedů Sněmovny. V takovém případě by se ale jejich volba mohla na plénu uskutečnit až v pátek, jako tomu bylo v minulém volebním období.

"Proběhlo první politické hlasování v tomto volebním období a poměrem hlasů sedm ku osmi vyhrála varianta koalic," uvedl Kolovratník. Míní proto, že pokud nenastanou obstrukce, projednání programu ustavující schůze by poslanci mohli zvládnout za pondělí a středu.