Ústavní stížnost na obnovení nouzového stavu bude ve čtvrtek

Praha - Ústavní stížnost senátorů na obnovení nouzového stavu proti vůli Sněmovny bude hotová ve čtvrtek. Ve stejný den bude moci být také odeslána Ústavnímu soudu. ČTK to dnes řekl předseda senátorů ODS Zdeněk Nytra. Ke stížnosti se podle něj zatím připojily dvě desítky senátorů, stačilo jich deset. Další mají možnost připojit se do čtvrtečního rána. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) Ústavní soud nestihne o stížnosti rozhodnout před koncem nouzového stavu. Akceschopnost vlády tak podle něj ústavní stížností nebude ohrožena.

"Vláda obešla vůli Sněmovny, která prodloužení nouzového stavu odmítla. Nemění na tom nic ani nedělní žádost 14 hejtmanů," uvedl Nytra k důvodům stížnosti. Na postoj Sněmovny senátoři čekat nechtějí.

Menšinový kabinet ANO a ČSSD minulý čtvrtek nezískal souhlas Sněmovny, aby prodloužil nouzový stav kvůli epidemii koronaviru. Původní nouzový stav tak skončil o půlnoci z neděle na pondělí, bezprostředně ale na něj navázal nový nouzový stav, který vláda vyhlásila v neděli na žádost hejtmanů. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že podle analýzy vlády to bylo v souladu s ústavou.

Naopak za protiústavní označili postup vlády nejen senátoři v čele s předsedou horní komory Vystrčilem, ale také mnozí ústavní právníci, například Jan Kysela, Václav Pavlíček, Marek Antoš nebo Jan Wintr. Podle nich není možné znovu vyhlásit nouzový stav bez časové prodlevy. "Pod pláštíkem nového vyhlášení jde o trvání téhož nouzového stavu, který však měl na základě vůle Poslanecké sněmovny skončit," uvedl Kysela.

Vystrčil dnes na tiskové konferenci řekl, že stížnost pomůže vyjasnit, jestli postup vlády byl protiústavní, či nikoli. Odpoví také na otázku, zda vláda postupovala při svém rozhodnutí správně, když k němu přistoupila i přes varování, že může jednat protiústavně. Odmítl, že by senátoři svým krokem ohrozili boj s pandemií. Ústavní soud podle něj o stížnosti nerozhodne dříve, než uplyne 15 dnů, po které nynější nouzový stav platí. Vláda tak má možnost, aby se včas se situací vypořádala.

Předseda ODS Petr Fiala novinářům řekl, že podle převládajícího názoru občanských demokratů je vládou nově vyhlášený nouzový stav neústavní. "Náš poslanecký klub bude v příštích dnech dělat vše pro to, abychom se vrátili do ústavního rámce," řekl. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura považuje pro řešení situace za špatný krok svolání mimořádné schůze Sněmovny, protože od podání žádosti do svolání může uplynout deset dnů.

Pod senátorskou stížností jsou podle informací ČTK podepsáni nejen senátoři ODS, ale také místopředsedové Senátu Jiří Růžička a Jan Horník z klubu Starostů nebo předsedkyně lidoveckého senátorského klubu Šárka Jelínková.

Starostové už minulý týden avizovali ústavní stížnost na přiměřenost opatření v rámci nouzového stavu. Předložit ji chtěli v případě, kdyby Sněmovna nouzový stav prodloužila beze změn. Dolní komora to odmítla, neboť vláda si nedokázala vyjednat podporu opozice, která požadovala úpravy vládních opatření.