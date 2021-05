Ústavní soud zamítl návrh části poslanců na zrušení novely daňových zákonů

Brno - Ústavní soud zamítl návrh na zrušení novely daňových zákonů, která zavedla například zdanění části technických rezerv pojišťoven a výher z loterií. Rozhodnutí pléna dnes oznámil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Soudkyně zpravodajka Milada Tomková čte odůvodnění. Návrh na zrušení podalo 41 poslanců.

Návrh podali poslanci v čele s Markem Bendou (ODS), kteří kritizovali především proceduru přijetí novely. Rozprava byla ve třetím čtení předčasně ukončena a opoziční poslanci prý neměli dost prostoru pro diskusi. Pro daňový balíček hlasovalo 96 poslanců vládních ANO a ČSSD a opoziční KSČM.

V případě nezrušení celého zákona část opozičních poslanců navrhovala alespoň zrušení jednotlivých částí nebo proškrtání novelizovaných daňových norem. Největší pozornost návrh věnoval zdanění technických rezerv pojišťoven. Navrhovatelé to označili za zásah do práva na ochranu vlastnictví, přičemž v některých případech bude mít skokové zdanění rdousící efekt a způsobí diskriminaci jak proti jiným odvětvím, tak mezi jednotlivými pojišťovnami. V návrhu poslanci uvedli, že skoro u půlky pojišťoven na českém trhu bude dodatečné daňové zatížení představovat vyšší částku než jejich celkový roční zisk.

Podle poslanců vytvořila novela také nerovnost ve zdanění výher z hazardních her, a to v neprospěch loterií a tombol. Zdaňuje se v nich jednorázově celý příjem z každé výhry nad milion korun, zatímco v případě ostatních her lze od daňového základu odečíst vklady. Vládní návrh dále zvýšil spotřební daně z lihu a tabákových výrobků i poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Dílčí změny dopadly také na daň z nemovitých věcí.