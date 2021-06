Ústavní soud v JAR poslal exprezidenta Zumu do vězení za pohrdání justicí

Johannesburg - Jihoafrický ústavní soud dnes uznal bývalého prezidenta Jacoba Zumu vinným z pohrdání justicí a odsoudil ho k 15měsíčnímu vězení. Zuma, který stál v čele země devět let do roku 2018, se opakovaně nedostavil k jednání protikorupční komise. Podle předsedkyně soudu Sisi Khampepeové je jediným správným trestem nepodmíněné vězení.

"Ústavní soud nemá jinou možnost než konstatovat, že je pan Zuma vinen pohrdáním justicí," uvedla soudkyně. Zuma v minulosti řekl, že se nebojí jít do vězení, podle Khampepeové jednal se zlým úmyslem. Ústavní soud dospěl k závěru, že pokud by Zuma za své chování nebyl potrestán, poškodilo by to zásadním způsobem důvěru ve vládu zákona.

Ústavní soud jednal na podnět protikorupční komise, která vznikla v roce 2018 a byla pověřena vyšetřením korupčních případů spojených se Zumovým působením v úřadu prezidenta a předtím viceprezidenta. Na jeho vinu poukázalo 40 svědků, Zuma se odmítal sám vyslovit a uplatňoval právo zachovat mlčení.

Po mnoha minulých předvoláních stanovila komise další jednání na únor a požadovala jeho přítomnost, ale Zuma opět nepřišel. Komise se proto obrátila na soud a navrhla potrestat ho dvěma lety vězení. Zuma v únoru nejen ignoroval předvolání komise, ale také předchozí soudní rozhodnutí, jímž mu soud nařídil se jednání zúčastnit.

Při březnovém virtuálním jednání advokát komise Tembeka Ngcukaitobi řekl, že otázkou už není, "zda má jít Zuma do vězení, ale na jak dlouho". "Postavení bývalého prezidenta ho před zákonem nechrání," řekl Ngcukaitobi.

Devětasedmdesátiletý Zuma přišel k jednání komise jen jednou, v červenci 2019, ale se zlobou odešel s tím, že se s ním zachází jako "s obžalovaným". Byl nucen odstoupit kvůli několika korupčním skandálům, avšak vinu odmítá. Nahradil ho Cyril Ramaphosa, který považuje boj proti korupci za prioritu.

Zuma čelí 18bodové obžalobě související s nákupem vojenského vybavení od pěti evropských zbrojařských společností v roce 1999, kdy byl viceprezidentem. Je také obviněn z korupce v době, kdy byl prezidentem. Podle obžaloby přijal úplatek ve výši 500.000 randů (750.000 Kč) od francouzské zbrojařské firmy Thales za to, že jí poskytne ochranu před vyšetřováním jejího postupu při získání zakázky.