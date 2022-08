Ústavní soud se vyjádří k uznání švýcarského rozsudku nad exmanažerem MUS

Brno - Ústavní soud (ÚS) ve středu vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti jednoho z odsouzených exmanažerů Mostecké uhelné společnosti (MUS) proti uznání švýcarského rozsudku českými soudy. Podle iniciál jde o Petra Krause. Ve Švýcarsku si vyslechl trest odnětí svobody 36 měsíců, z toho 16 měsíců nepodmíněně, který si podle dostupných informací odpykal, a také peněžitý trest.

Městský soud v Praze loni uznal rozsudek švýcarského federálního trestního soudu v celém rozsahu výroku o vině. Z výroku o trestu uznal tu část, která zahrnuje "uložení náhradní hodnoty" ve prospěch Švýcarské konfederace ve výši zhruba 12,5 milionu švýcarských franků (přibližně 318 milionů korun). V praxi to znamená propadnutí peněz, zaknihovaných cenných papírů a pozemků.

Podle švýcarského trestního zákoníku se Kraus dopustil podvodu a opakovaného závažného praní špinavých peněz. V Česku by stejné jednání mohlo být kvalifikováno jako podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti. Uznání švýcarského rozsudku potvrdil po pražském městském soudu také vrchní soud.

V ústavní stížnosti Kraus uvádí, že nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uznání a výkon cizozemských rozhodnutí. Soudy se prý prakticky nezabývaly jeho námitkami a nevypořádaly se s důkazními návrhy. Rozhodnutí městského i vrchního soudu pokládá za nepřezkoumatelná.

Za podvodné ovládnutí MUS potrestal švýcarský soud v roce 2013 šest mužů - Jiřího Diviše, Marka Čmejlu, Antonia Koláčka, Petra Krause, Oldřicha Klimeckého a Belgičana Jacquese de Grooteho. Belgičan jako jediný dostal pouze peněžitý trest, ostatní byli odsouzeni k odnětí svobody.

Českou větev kauzy MUS projednává už několik let pražský městský soud. Česká obžaloba tvrdila, že Koláček, Kraus, Diviš, Klimecký a Čmejla ovládli MUS jejími vlastními penězi s využitím nepřehledné struktury firem. Česku tím podle státního zástupce způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun. Závěrečné řeči v české větvi kauzy by mohly zaznít do konce letošního roku.

Krausovo stíhání v české větvi bylo zastaveno poté, co ve Švýcarsku nastoupil trest za prakticky totožně popsaný skutek. Kraus v minulosti neúspěšně žádal o milost švýcarský parlament.