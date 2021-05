Ústavní soud odmítl stížnost Kobulnického, propagoval teroristická hnutí

Brno - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Slováka Dominika Kobulnického, jenž si odpykává pět let za propagaci teroristického hnutí. Přípravu teroristického útoku mu česká justice neprokázala. Ústavní soudci označili Kobulnického stížnost za neopodstatněnou, rozhodli bez veřejného jednání, usnesení zpřístupnili ve své databázi.

Muž v pražském bytě skladoval chemikálie, ze kterých by bylo možné vyrobit výbušninu. Na facebooku sdílel fotografie a příspěvky radikálních islamistů. Městský soud v Praze mu uložil šest a půl roku vězení. Uznal jej vinným z obecného ohrožení a z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka - konkrétně takzvaného Islámského státu a Kavkazského emirátu.

Odvolací senát verdikt zmírnil na pět let. Nebylo prý možné odsoudit Kobulnického za obecné ohrožení, chemikálie skladoval odděleně a nevystavoval je ohni. Spáchal proto v této části obžaloby maximálně přestupek. Muž tvrdil, že chtěl jen vyrábět petardy. Soudy nenašly důkazy ani pro to, že by Slovák připravoval teroristický útok. Kobulnický ale podle verdiktu prokazatelně propagoval teroristické organizace.

Ve stížnosti Kobulnický tvrdil, že jeho facebookové příspěvky nelze hodnotit jako propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, ale maximálně jako projev sympatií. Poukazoval také na to, že například za schvalování teroristického útoku v Christchurchi ukládají soudy podmínky.

"Stěžovatel v ústavní stížnosti poukazuje na to, že soudy nevysvětlily, jaký by měl být rozdíl mezi nošením nacistického symbolu či zveřejněním fotky s nacistickým symbolem a zveřejněním vlajky Kavkazského státu. Ovšem stěžovatel nebyl odsouzen za ojedinělé zveřejnění jedné či dvou fotek, tudíž v tomto směru ani nebylo co vysvětlovat," stojí v usnesení ÚS.

Závěry justice o propagaci teroristických hnutí ÚS nezpochybnil. "Zde je právě úloha soudů, aby posoudily, zda stěžovatel, který se natáčí či fotí v oblečení džihádistů se vztyčeným ukazováčkem, šahádou na černém pozadí a pečetními prsteny a který sdílí slova o tom, že Česká republika 'bude naše a nebude moci být pro všechny', je pouze milovníkem maskáčů a černé barvy, který našel zalíbení v parafrázích výroků českých prezidentů, nebo zda ve skutečnosti propaguje hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka," napsali soudci.

V dovolání k Nejvyššímu soudu, taktéž neúspěšném, Kobulnický tvrdil, že neměl v úmyslu nikoho ovlivňovat. Zpochybnil také tvrzení, že pojetí facebookového profilu bylo silně salafistické, tedy propagovalo islámský fundamentalismus. Heslo „Tahle země bude naše. A nebude moci být pro všechny.“ prý bylo jen satirou a parafrází volebního sloganu prezidenta Miloše Zemana.

Podle Nejvyššího soudu ale Kobulnický musel v základních rysech znát povahu činnosti jím propagovaných organizací či vojenských bojůvek, které při prosazování náboženských idejí a politických cílů neváhají sáhnout k brutálnímu násilí a teroru a které prostřednictvím internetu podněcují k činům "osamělé bojovníky" po celém světě.