Ústavní soud dostal návrh na zrušení části pandemického zákona

Brno - Ústavní soud (ÚS) obdržel návrh opozičních hnutí ANO a SPD na zrušení části pandemického zákona. Soudcem zpravodajem se dnes podle rozvrhu práce stal Jaromír Jirsa, oznámila ČTK mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková. Zpravodaj připravuje koncept nálezu, který pak předloží plénu, tedy sboru všech ústavních soudců, k hlasování. Politici ANO a SPD minulý týden avizovali, že budou žádat o přednostní projednání návrhu. Jeho obsah zatím ÚS nezveřejnil.

Dolní komora schvalovala novelu zákona v souvislosti se senátním vetem dvakrát. V obou případech pro novelu hlasovali poslanci koaličních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Poslanci SPD a ANO ji nepodpořili. Předlohu 21. února podepsal prezident Miloš Zeman.

Schvalování ve Sněmovně provázely dlouhé obstrukce SPD a pochybnosti o proceduře přijetí. Ústavní právníci již dříve ČTK řekli, že postup vládní koalice novelu při případném soudním přezkumu neohrozí.

"V některých věcech se věcně neshodneme, ale tady došlo k zásahu do našich procedurálních práv, základních práv jako parlamentní menšiny," řekl minulý týden bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Hnutí ANO vadí zejména projednávání ve stavu legislativní nouze, které podle Vondráčka postrádalo smysl. Okamura kromě procedurálních záležitosti kritizoval také část zákona, jež umožňuje nařizovat karantény nebo izolace telefonicky či krátkou textovou zprávou.

Norma dává úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. Restrikce by se nadále mohly týkat zejména omezení počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor. Úřady by mohly regulovat například i činnosti vykonávané přímo u zákazníka. Jde třeba o kadeřnické služby a o kosmetiku. Horní hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, novela snížila po sněmovních úpravách na pětinu.