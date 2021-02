Ústavní přezkum vyhlášení nouzového stavu žádá 35 senátorů

Praha - Návrh na přezkum vyhlášení nynějšího nouzového stavu Ústavním soudem, který byl dnes podán, podepsalo 35 senátorů. Ústavní soud má podle nich rozhodnout především o tom, zda kabinet postupoval v souladu s ústavou, když proti vůli Sněmovny rozhodl o pokračování nouzového stavu. Autoři návrhu nepředpokládají, že by Ústavní soud rozhodl před koncem aktuálního nouzového stavu, což mluvčí soudu potvrdila. Nouzový stav podle rozhodnutí Sněmovny potrvá nejdéle do 27. února.

Ústavní soud by měl podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) rozhodnout především o tom, zda by vláda mohla podobným způsobem postupovat i v budoucnu. "Musíme zjistit pro budoucnost, pro to, abychom mohli dál fungovat ve standardním ústavním stavu, zda se vláda zachovala protiústavně, či nikoliv," uvedl Vystrčil.

V postupu kabinetu vidí předseda Senátu "nebezpečí, že by vláda začala konat bez kontroly" a rozhodovat "takřka o všem", aniž by Sněmovna mohla její konání efektivně korigovat. Podle Vystrčila vláda nevyužila možnost vyjednat podmínky pokračování nouzového stavu s opozicí v dolní komoře, která prodloužení původního nouzového stavu odmítla.

"Vláda obešla rozhodnutí Poslanecké sněmovny, začala vyvíjet nátlak na hejtmany, na které se snažila přenést odpovědnost za další vývoj, pokud nebudou žádat o prodloužení nouzového stavu," uvedl místopředseda Senátu Jiří Růžička (STAN). Podle něj je to nepřijatelné. "Vláda nemůže vyhlásit nouzový stav podle ústavy jenom na základě toho, že si to někdo přeje," dodal.

Návrh k Ústavnímu soudu podle předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry podepsali zástupci všech frakcí vyjma klubu ProRegion, který sdružuje senátory vládní koalice. Bude záležet na verdiktu ústavních soudců, zda by případné zrušení nouzového stavu mělo dodatečně nějaké právní důsledky a zda by opatření byla zpětně zneplatněna, uvedl Nytra. Podle Vystrčila ale samotný návrh na současných opatřeních nic nemění.

Mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková řekla ČTK, že soud už návrh senátorů proti obnovení nouzového stavu obdržel a v pondělí jej dostane na starosti jeden ze soudců, který rozhodne o dalším postupu. "Z časového hlediska je ovšem málo pravděpodobné, že by mohlo být rozhodnuto ještě před koncem nouzového stavu," uvedla mluvčí.

Menšinový kabinet ANO a ČSSD minulý čtvrtek nezískal souhlas Sněmovny, aby prodloužil nouzový stav kvůli epidemii koronaviru. Původní nouzový stav tak skončil o půlnoci z neděle na pondělí. Bezprostředně ale na něj navázal nový nouzový stav, který vláda vyhlásila do konce února na žádost hejtmanů. Premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) považovali postup vlády za souladný s ústavou.

Za protiústavní označili postup vlády nejen opoziční zákonodárci, ale také mnozí ústavní právníci. Argumentovali tím, že bezprostředním vyhlášením nynějšího nouzového stavu vláda obešla vůli Sněmovny. Nezměnily se nijak okolnosti pro vyhlášení nouzového stavu a jeho pondělní obnovení je fakticky pokračováním původního nouzového stavu. "Postup vlády zakládá nebezpečný precedent. Ústavní pravidla nelze dát stranou, kdykoli se to orgánům veřejné moci hodí," uvedla v dnešním prohlášení pětice ústavních expertů z uskupení Síť k ochraně demokracie, mimo jiné Karel Eliáš z Ústavu státu a práva nebo Ladislav Vyhnánek z Masarykovy univerzity.