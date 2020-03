Praha - Na Pražském hradě ve středu na pravidelné schůzce ústavní činitelé proberou českou zahraniční politiku. Mluvit budou především o česko-čínských vztazích. Nepochybně se budou zabývat dopisem čínské ambasády k plánované senátní cestě na Tchaj-wan i vztahy s čínským velvyslancem. Tématem bude také aktuální situace kolem boje proti šíření nového typu koronaviru nebo řešení migrace po vyhrocení situace na řecko-turecké hranici. Výsledkem by opět mělo být společné prohlášení.

Politici se na Hradě sejdou v 16:30. Nejprve bude jednat prezident Miloš Zeman s premiérem Andrejem Babišem, předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (oba ANO) a šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Po půl hodině je doplní ministři vnitra Jan Hamáček, zahraničí Tomáš Petříček (oba ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ve stejném formátu se ústavní činitelé scházejí zhruba jednou za čtvrt roku.

Na schůzce by měli probrat několik témat, hlavní pozornost bude věnována především vztahům s Čínou. Ty se v posledních měsících několikrát vyostřily například poté, co zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) oznámil, že navštíví Tchaj-wan, který Čína považuje za svou součást. Po úmrtí Kubery vyšlo najevo, že Pražský hrad dostal od čínského velvyslanectví dopis, který ostře Kuberův plán cesty kritizuje. Hrad ho předal právě Kuberovi. Řada politiků tón dopisu důrazně odsoudila. Kvůli dopisu Vystrčil chce ústavním činitelům navrhnout, aby Česko požádalo Čínu o výměnu velvyslance. Babiš řekl, že by návrh podpořil.

Vystrčil chce zároveň s ústavními představiteli probrat svou případnou cestu na Tchaj-wan. Zeman, Babiš i ministerstvo zahraničí v minulosti uspořádání takové cesty nepodporovali. Ústavní činitelé zřejmě budou mluvit i o záměru Zemana zúčastnit se dubnového summitu Číny se středo- a východoevropskými zeměmi.

Mezi dalšími tématy bude také poslední vývoj situace kolem koronaviru, který se v posledních dnech šíří především v Itálii, Německu, Španělsku nebo Íránu. Mluvit budou i o situaci na řecko-turecké hranici. Turecko přestalo nedávno dodržovat dohodu s Evropskou unií o zadržování uprchlíků na svém území. Řecko obviňuje tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že snahu migrantů dostat se do Evropy záměrně podněcuje.

Ústavní činitelé by měli na schůzce probrat i otázku brexitu nebo situaci na Blízkém východě. Mluvit chtějí také o západním Balkánu a euroatlantických vztazích. Tématem bude i otázka zahraničních vojenských operací, které by měla v příštích týdnech projednávat vláda a následně schvalovat Parlament.