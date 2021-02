Ústavní činitelé kritizovali ÚS za rozhodnutí k volebnímu zákonu

Praha - Nejvyšší ústavní činitelé označili rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení pasáží volebního zákona za potenciální destabilizaci české politické situace. Vadí jim, že byly zrušeny během volební kampaně. Uvedli to ve společném prohlášení po schůzce k zahraniční politice na Pražském hradě. Ústavní soud již v minulosti ostře kritizovali prezident Miloš Zeman i předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Ústavní činitelé uvedli, že dnes mimo jiné diskutovali o rozhodnutí Ústavního soudu k volebnímu zákonu. "Rozhodnutí Ústavního soudu označili za potencionální destabilizaci české politické situace vzhledem k tomu, že byl zrušen volební zákon v průběhu volební kampaně," uvádí zápis ze schůzky, který zveřejnil Pražský hrad.

Ústavní soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Škrtal v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a rozdělování mandátů. Nově také koalicím stran stačí pro vstup do Sněmovny pět procent hlasů. Případná novela se uplatní již při letošních sněmovních volbách.

Babiš po verdiktu prohlásil, že Ústavní soud se snaží ovlivnit politickou situaci v zemi. Zpochybnil také nestrannost předsedy soudu Pavla Rychetského. Rozhodnutí kritizoval i Zeman, kvůli rozsudku zrušil vyznamenání Rychetského Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Rozhodnutím podle něj poškodil Českou republiku.

Zeman ještě před rozhodnutím Ústavního soudu před zásahem do volebního zákona varoval. Ústavnímu soudu napsal dopis, ve kterém upozornil na to, že už v prosinci rozhodl o vyhlášení termínu voleb. Zásah do probíhajícího volebního procesu proto považoval za ústavně nezodpovědný, protože už začala volební kampaň a organizace voleb.

Zároveň podotkl, že zrušení části volebního zákona může znamenat destabilizaci ústavního systému ČR. Politici nyní musejí v krátké době nalézt shodu nad novým zněním zákona, a to ve Sněmovně i v Senátu. Prezident varoval před tím, že pokud by se například poslanci a senátoři neshodli na uspořádání volebních krajů, nemohly by se včas konat volby do Sněmovny. Noví poslanci by tak nemohli nahradit ty dosavadní. Senát by v takové situaci bez Sněmovny novelu volebního zákona přijmout nemohl. Zároveň by podle Zemana nebyla vláda povinna podat demisi, protože by se neuskutečnila ustavující schůze nové Sněmovny. Ústavní soudce kritizoval také za dobu, kterou k rozhodnutí potřebovali.