Praha - Nejvyšší ústavní činitelé se dnes odpoledne setkali na Pražském hradě, kde budou jednat o tématech české zahraniční politiky. Na schůzce, kterou svolal prezident Miloš Zeman, chybí zástupce Senátu. Předseda horní komory Parlamentu Milan Štěch (ČSSD) je na zahraniční cestě, Hrad odmítl účast místopředsedkyně Miluše Horské (za KDU-ČSL), která měla Štěcha zastoupit.

Za Zemanem na Hrad dorazili premiér Andrej Babiš, předseda Sněmovny Radek Vondráček (oba ANO), ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). V podobném formátu, ovšem za účasti předsedy Senátu, se schůzky konaly i v minulých letech za vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), poslední setkání se uskutečnilo téměř před rokem a půl.

Videopřenos z případného vystoupení politiků pro média po ukončení schůzky:

Zeman na začátku schůzky uvítal všechny její účastníky za přítomnosti novinářů a omluvil Štěchovu nepřítomnost. "Chtěl sem poslat zástupce, ale to bychom tady za chvíli měli druhou ligu," prohlásil Zeman. "Myslím, že o moji osobu v této kauze vůbec nejde. To se teď jenom hodí," uvedla k tomu na dotaz ČTK Horská.

Štěch se z účasti omluvil kvůli dlouhodobě plánované cestě do Francie. Nabízel, že se vrátí dříve, pokud by se jednání konalo od 17:00. Zástupci Hradu mu podle něj nevyšli vstříc. "Jenom to potvrzuje, že jednání Pražského hradu vůči Senátu je nepříliš přátelské," řekl v úterý k celé záležitosti Štěch, který je - podobně jako Horská - k některým Zemanovým krokům kritický.

Zeman chce dnes s představiteli vlády a Sněmovny mluvit o evropských sankcích proti Rusku, proti nimž se staví, o migraci, vztazích s Izraelem a nebezpečí spojeném s obchodními válkami. Budou se zabývat také koordinací svých zahraničních cest. Výsledkem setkání by mělo být společné prohlášení o projednaných tématech.

Video: Úvítání ústavních činitelů na Hradě

12.09.2018, 14:53, autor: Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Na druhém nádvoří Pražského hradu čekaly na příjezd účastníků asi dvě desítky lidí s transparenty. Protest svolali kvůli nesouhlasu se zahraniční politikou prezidenta, který podle nich směřuje Česko k vystoupení z NATO a Evropské unie. Obávají se toho, že možným účelem dnešní schůzky má být odstoupení ČR od účasti na protiruských sankcích.