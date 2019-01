Praha - Ústavní činitelé budou dnes na Pražském hradě koordinovat českou zahraniční politiku. Na schůzce proberou podle informací ČTK své zahraniční cesty, evropskou agendu, zajištění pracovní síly ze zahraničí nebo české předsednictví visegrádské čtyřce.

Schůzky se zúčastní prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), šéf Sněmovny Radek Vondráček a premiér Andrej Babiš (oba ANO). O hodinu později je doplní ministr vnitra a předseda sociální demokracie Jan Hamáček, ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

Na programu jednání by se mohly objevit i ukrajinsko-ruské vztahy. Ministr zahraničí během své uplynulé cesty zkritizoval ruskou agresi na Ukrajině. Naopak Zeman opakovaně veřejně kritizoval západní sankce proti Rusku a připojení Krymu k Ruské federaci označil za hotovou věc. Postoj Petříčka se nelíbí komunistům, kritizoval ho několikrát i Zeman.

Tématem jednání bude i české předsednictví Visegrádu, který sdružuje ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Česko se předsednictví ujme ve druhém pololetí tohoto roku. Ústavní činitelé by dnes měli mluvit o prioritách šéfování V4. Dalším bodem schůzky by měly být i oslavy 20. výročí vstupu ČR do NATO.