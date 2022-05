Ústav leteckého zdravotnictví otevřel nový komplex tlakových komor

Praha - Ústav leteckého zdravotnictví (ÚLZ) dnes v areálu Ústřední vojenské nemocnice otevřel zrekonstruovaný komplex tlakových komor. Jedna přetlaková a jedna podtlaková komora nahradily několik desetiletí staré zařízení. Sloužit budou k výcviku a regeneraci vojenských i civilních pilotů, využijí je i potápěči a pacienti při léčbě řady onemocnění. Výměna podle ředitele ústavu Petra Chmátala stála asi 156 milionů korun. Řekl to během slavnostního uvedení do provozu, kterého se zúčastnila ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Původní tlakové komory z ČKD Praha sloužily v ÚLZ od 60. let minulého století. Podle Chmátala šlo o zdařilé dílo, které přežilo přes půl století, rozdíl v tehdejších a současných technologiích je ale výrazný. "Je to jako kdyby se srovnávaly letadla a ponorky z 50. let s aktuálně užívanou technologií," poznamenal.

O jejich nahrazení bylo rozhodnuto před několika lety. Výběrové řízení na výměnu vyhrála společnost DSS, která zastupuje německého výrobce Haux. Chmátal poznamenal, že do tendru se mohly přihlásit pouze společnosti, které mohou obchodovat s vojenským materiálem. Výměna byla podle něj dokončena na konci loňského roku, zařízení od té doby bylo ve zkušebním provozu. Nyní je podle něj komplex plně funkční.

Podtlaková komora slouží především k přípravě a výcviku pilotů. ÚLZ má i akreditaci amerického letectva, výcvik se koná podle směrnic NATO a pracoviště tak využívají i zahraniční piloti. Podle náměstka ředitele ústavu Petra Došela výcviku podléhají i další členové leteckých posádek jako jsou palubní operátoři, střelci nebo technici. "Vybíráme jedince, jejichž odolnost vůči letovým stresům je nízká. Aby kapitán letadla nebyl první, kdo při dekompresi omdlel," podotkl. Způsobilost k létání kontrolují i během další kariéry letců.

Přetlaková komora slouží i k testování potápěčů a především k léčbě řady závažných stavů, otrav a zdravotních problémů. Podle Chmátala má ÚLZ na tuto léčebnou metodu smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. "V rámci všeobecného zdravotního pojištění poskytujeme léčbu všem pacientům v nadregionálním rozsahu v souladu s posledními poznatky medicíny," uvedl. Kapacita obou nových komor je podle něj pro tento rok již téměř zaplněna.