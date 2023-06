Úspory chce letos Fiala hledat především v provozu státu

Praha/Kišiněv - Rozpočtové úspory již v letošním roce chce premiér Petr Fiala (ODS) hledat především v provozu státu. Neměly by se naopak dotknout záležitostí "směřujících do budoucnosti", tedy například infrastruktury, řekl Fiala po jednání s moldavským premiérem Dorinem Receanem. Teprve v létě podle něj bude jasné, jak bude vypadat skutečné plnění letošního rozpočtu.

Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 271,4 miliardy korun z dubnových 200 miliard korun. Je to nejhlubší rozpočtový deficit za prvních pět měsíců roku od vzniku Česka. Fiala dnes zopakoval, že čísla nevykazují dobrý trend a dokládají nutnost dělat úsporná opatření a snižovat deficit veřejných financí. Jasněji o plnění rozpočtu podle něj bude ale až v létě, je třeba počkat na očekávané příjmy státní pokladny například z dividendy ČEZ či mimořádných daní.

Vláda v květnu představila balíček ke konsolidaci veřejných financí, příští rok by měl snížit schodek o 94,1 miliardy korun a v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun. Pokud se bude přistupovat k nějakému krácení rozpočtu letos, nechce Fiala šetřit na věcech, které "směřují do budoucnosti". "To znamená infrastruktura. Moje představa je, že bychom se měli soustředit na provoz státu a tam hledat rezervy. Jaké ty kroky budou, o tom se budeme politicky bavit v příštích dnech a týdnech," řekl.

Deník N ve čtvrtek napsal, že ministerstvo financí předložilo vládě návrh státního rozpočtu na rok 2024, který počítá se schodkem 235 miliard korun. Fiala uvedl, že jde od technicko-administrativní výpočet, který je nutný kvůli dodržení zákona, nikoliv o politické rozhodnutí vlády. Podle Deníku N navrhovaný rozpočet počítá se snížením celkového objemu prostředků na platy ve státní správě o čtyři procenta. O pět procent by se měly snížit stupnice platových tarifů ve veřejném sektoru. Snížit by se měla i podpora výzkumu, vývoje a inovací nebo vybrané dotace.

Server uvedl, že valorizace platby zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce by se měla odložit na rok 2025. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ale prohlásil, že automatická valorizace plateb za státní pojištěnce se nebude v příštím roce odkládat ani měnit. Hospodářské noviny dnes napsaly, že plán počítá i se snížením plateb obcím na výkon státní správy o pět procent.