Uspořádat bezpečné OH v Tokiu nebude jednoduché, tvrdí šéf WHO

Ženeva - Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že po pandemii koronaviru nebude jednoduché uspořádat příští rok olympijské hry v Tokiu jako bezpečné setkání lidí z celého světa. Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach na společné tiskové konferenci dodal, že nyní nedokáže nikdo odhadnout, jak bude svět v červenci roku 2021 vypadat.

"Doufáme, že Tokio bude místem, kde se setká lidstvo po triumfu nad covidem-19. Je to v našich rukou, ale nebude to jednoduché," řekl Tedros ze sídla WHO. "Pokud uděláme maximum, především co se týče jednoty a globální solidarity, myslím, že se to může stát," dodal.

Olympijské hry v Tokiu se měly uskutečnit letos v létě. MOV a japonští organizátoři je v březnu na doporučení WHO přeložili na příští rok, zahajovací ceremoniál je naplánován na 23. července 2021. V Tokiu má závodit zhruba 11 tisíc sportovců z 200 zemí, přičemž většinu z nich budou doprovázet početné týmy.

Zdravotnickým expertům, včetně těch japonských, se nezdá, že by se taková obří akce s 33 sporty mohla uskutečnit, pokud ještě nebude nalezena efektivní vakcína na koronavirus.

"Nikdo vám v tomto okamžiku nemůže dát spolehlivou odpověď na otázku, jak bude svět v červenci 2021 vypadat," uvedl šéf olympijského hnutí Bach. "Je příliš brzy na to spekulovat o různých scénářích a o tom, co bude potřeba k tomu, abychom v době her zajistili bezpečné prostředí pro všechny účastníky," řekl.

Tedros s Bachem podepsali obnovenou dohodu o spolupráci, jež má za cíl propagovat sport jako součást aktivního a zdravého životního stylu. "Olympiáda, atletika nebo fotbal nejsou jen pro sportovce. Musí to být styl pro každého a také zodpovědnost každého," uvedl šéf WHO Tedros.