Úspěšný slovenský fotbalový klub Žilina je v likvidaci

Bratislava - Úspěšný slovenský fotbalový klub MŠK Žilina se dostal do likvidace. Sedminásobný mistr ligy rozdal výpovědi většině hráčů, kteří si tak musejí hledat nového zaměstnavatele. Podle webu Šport.sk se to týká až 15 fotbalistů, jejichž působení v klubu po měsíční výpovědní lhůtě skončí oficiálně 30. dubna.

Do likvidace vstoupila Žilina v pátek. Vedení klubu to na oficiálním webu zdůvodnilo mimo jiné tím, že rozpočet týmu je postavený na příjmu z hráčských přestupů během letního období, přičemž "dnes je více než pravděpodobné, že příjem z letních přestupů se bude blížit nule."

"Likvidátor bude postupovat ve smyslu zákona a musí nastolit stav, který nejlépe zhodnotí majetek společnosti. Zároveň po uvedení do funkce dal výpověď hráčům s nejvyššími základními platy a hráčům, kterým končí smlouvy v letním nebo zimním přestupovém období. Likvidátor se zároveň pokusí udělat dohodu o snížení platu s hráči, kteří ještě výpověď nedostali. Většinou jsou to velmi mladí a talentovaní hráči," uvedl klub.

Vstup do likvidace přitom podle hlavního likvidátora Rastislava Otruby neznamená, že by klub okamžitě ukončil činnost. "Zánik klubu přichází až v okamžiku, kdy bude proces likvidace ukončený. Samotná likvidace může trvat půl roku, tři měsíce nebo dva roky," řekl Otruba serveru Šport.sk. "Co se týká procesu likvidace, tak není žádný předpis Slovenského fotbalového svazu, který by bránil tomu, aby klub nemohl pokračovat v lize," dodal.

Žilina obsadila po základní části ligy druhé místo se ztrátou deseti bodů na Slovan Bratislava. Soutěž byla kvůli pandemii koronaviru přerušena předběžně do konce dubna.

Poslední mistrovský titul získala Žilina v roce 2017 pod vedením současného trenéra Plzně Adriána Guľy. V minulém desetiletí ji dovedli k ligovým prvenstvím i čeští kouči Pavel Hapal a Pavel Vrba. V aktuální sezoně v klubu působil jediný Čech, obránce Filip Kaša.