Úspěšný pořad britské ITV končí po podezřelém úmrtí účastníka

Londýn - Britská televize ITV dnes oznámila, že po 14 letech vysílání ruší úspěšný pořad The Jeremy Kyle show, který podle kritiků využíval zranitelné osoby v problémových životních situacích. Rozhodnutí vyvolala smrt hosta, který byl nalezen mrtvý týden poté, co při natáčení neuspěl v testu na detektoru lži. Informují o tom britská média.

Bulvárně laděná The Jeremy Kyle Show, jejímž předmětem byly často problémy lidí s rodinnými či romantickými vztahy nebo s drogami, byla i přes kritiku nejúspěšnějším pořadem denního programu ITV. Průměrná sledovanost se podle zpravodajského webu BBC pohybovala kolem milionu diváků. Stanice ale nyní ukončila natáčení nových dílů a ty staré už byly staženy z jejího archivu ITV Hub.

"Vzhledem k závažnosti nedávných událostí jsme se rozhodli ukončit produkci The Jeremy Kyle Show," sdělila médiím výkonná ředitelka ITV Carolyn McCallová. Po 14 letech vysílání je podle ní teď správný čas na to pořad ukončit. "Všichni v ITV" nyní myslí na rodinu a přátele Stevea Dymonda, uvedla McCallová v souvislosti se smrtí hosta.

Díl se 63letým mužem se podle britských médií natáčel 2. května a Dymond byl nalezen mrtvý o týden později. Epizoda se před zrušením celého pořadu do vysílání nedostala a vysílat se nikdy nebude, uvedla ITV.

Podle BBC byla tématem dílu nevěra. Bulvární list The Sun napsal, že Dymond chtěl účastí v pořadu dokázat snoubence, že ji nepodvedl, vztah se ale po natáčení rozpadl. Členka publika, které přihlíželo natáčení, řekla BBC, že Dymond se po neúspěšném testu na detektoru lži "zhroutil na zem". "Prosil svou snoubenku o odpuštění... oba byli v slzách, byli z toho úplně zdrcení," dodala. BBC podotýká, že používání detektoru lži bylo v The Jeremy Kyle Show běžné.

V britských médiích se objevily spekulace o sebevraždě Dymonda, výsledky pitvy však dnes stále nebyly známé. "Nedovedu si představit, že by si Steve sáhl na život, aniž by to se mnou probral," řekla jeho někdejší snoubenka Jane Callaghanová. Tvůrci kontroverzního pořadu podle ní byli po natáčení připraveni jejímu partnerovi pomoci. Šéfka ITV uvedla, že už začalo interní hodnocení daného dílu.

Pořad vysílaný každý všední den dopoledne a moderovaný Jeremym Kylem čelí kritice jak kvůli formě, tak kvůli údajně špatné péči o hosty. Podle deníku The Guardian jej v minulosti britský soudce označil za "lidskou verzi zvířecích zápasů". Simon Wessely, který předsedá britské Královské komoře psychiatrů, popsal pořady tohoto druhu jako "přehlídku krutosti".

"Pro pobavení druhých se v televizi rozpitvávají životy lidí a já se obávám, že se v té pozici ocitli zranitelní lidé. A v tomto případě, jak se zdá, se stala tragédie, která je v podstatě spojená s vystoupením toho člověka v pořadu," hodnotil situaci konzervativní poslanec Damian Collins, který předsedá parlamentnímu výboru pro kulturu, média a sport.