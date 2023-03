Úspěšná česká videohra Kingdom Come: Deliverance má komiksové zpracování

Praha - Úspěšná historická videohra Kingdom Come: Deliverance českého vývojáře Daniela Vávry se ve Spojených státech dočkala komiksového zpracování. Scenáristou se stal Brett Murphy a kreslířem Wilson Gandolpho. Kingdom Come: Deliverence se tak zařadilo zařadilo mezi hry jako Assassin's Creed, Tomb Raider či Last of Us, které inspirují tvůrce jiných médií. Příběh, který se odehrává se v Čechách v 15. století v době panování Václava IV., nyní vychází v češtině. ČTK o tom informoval Jiří Pavlovský, šéfredaktor nakladatelství Crew.

"V podstatě okamžitě, kdy se rozkřiklo, že něco podobného bude, nás začali čtenáři, knihkupci i herní prodejci bombardovat dotazy, jestli a kdy komiks vydáme. A tak začalo docela komplikované zajišťování práv. Výsledný produkt jsme samozřejmě konzultovali s lidmi z firmy Warhorse, kteří se přímo na hře podíleli," uvedl Pavlovský.

Komiksového zpracování hry se v Americe chopilo studio Behemoth Comics, které se specializuje spíše na nezávislé komiksy a snaží se objevovat nové zajímavé autory, ale nechává se inspirovat i úspěšnými popkulturními fenomény.

"Komiksový příběh je určen především pro fanoušky hry. Vychází z detailů, které se už do hry nevešly, a dovypráví osudy lidí, které byly ve hře nakousnuté," uvedl Pavlovský. Součástí knihy je i galerie obrazů.

Kingdom Come: Deliverance, která se začala prodávat před pěti lety, 13. února 2018, je jednou z nejznámějších počítačových českých her. Hra, které se jen za první rok prodaly dva miliony kopií, vznikla ve studiu Warhorse vývojáře Daniela Vávry a úspěchy sklízela i v zahraničí. Hra byla nominovaná na různé herní ceny a v současné době se jí už prodalo přes pět milionů kusů. Vávra před lety stál u zrodu další úspěšné hry českého původu, trilogie Mafia, jejíž první díl se na trhu objevil v roce 2002.

Celkové náklady na vývoj hry vydané na PC, PlayStation 4 a Xbox One se podle tvůrců pohybovaly v řádu stovek milionů korun, což z titulu udělalo jednu z nejdražších českých her. Zhruba 1,1 milionu liber (tehdy asi 31,5 milionu korun) tvůrci získali od fanoušků prostřednictvím crowdfundingu. Část peněz poskytl finančník a podnikatel Zdeněk Bakala.

Vývojářskou společnost Warhorse Studios v roce 2019 koupila firma Koch Media patřící švédské vydavatelské firmě THQ Nordic. Většinovým vlastníkem studia byl dříve finančník a podnikatel Zdeněk Bakala, dalšími majiteli pak zakladatelé Daniel Vávra a Martin Klíma. Firmy detaily transakce nezveřejnily, podle serveru iHNED.cz měla tehdy Koch Media za studio zaplatit 42,8 milionu eur, tedy v té době asi 1,1 miliardy korun.