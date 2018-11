Praha - Vydařená olympijská sezona a změny v trenérském týmu dodaly biatlonistce Veronice Vítkové novou motivaci. Letní příprava jí nezvykle rychle utekla, i když v ní přišla komplikace v podobě lehce poraněného kotníku. Bronzová olympijská medailistka ze sprintu si dala také závazek dobře střílet, její přesné rány půjdou na dobrou věc.

Předminulá sezona Vítkové příliš nevyšla. Pokud by se trápila i v té olympijské, možná by ani v kariéře nepokračovala. Skončila ale osmá v celkovém hodnocení Světového poháru a na hrách v Pchjongčchangu získala první velkou individuální medaili. "Dařilo se, věděla jsem, že to jde. Přišly trenérské změny, to byla pro mě druhá motivace. Chtěla jsem si určitě vyzkoušet něco nového," řekla dnes novinářům zanedlouho třicetiletá biatlonistka.

K ženskému týmu místo Zdeňka Vítka přišel Nor Egil Gjelland. Vítková nový impulz přivítala. "Mně to léto strašně moc uteklo a zase mě to bavilo úplně jinak. Dělaly se jiné věci," pochvalovala si. Měla trochu obavy z komunikace v angličtině. "Ale už delší dobu jsem věděla, že se spíš bojím mluvit, než že bych to neuměla. Teď když člověk musel mluvit, tak jsme si zvykli a je to pro nás jednodušší," doplnila.

Jen poraněný kotník z tréninkového výběhu v lese jí na chvíli pokazil náladu. "Nebylo to úplně na dlouho. Nějakých deset dní nebo týden jsem měla ortézu a berle. Spíš to bylo špatné načasování, protože to přišlo po týdnu volna, kdy jsem vlastně vůbec nic nedělala. Pak jsem začala trénovat a přišla tahle lehká komplikace po dvou dnech," vyprávěla.

Návrat do tréninku nebyl úplně snadný. "Mně to přišlo, jak kdybych měla cizí nohu od kolene dolů, že mi ji někdo vyměnil. Vlastně jsem se učila skoro znova chodit a to to bylo jenom týden zafixované," popisovala.

Teď už je v pořádku, kotník už na lyžích ani při běhu netejpuje ani jinak nezpevňuje. "Na lyžích mě to neomezuje vůbec. Při běhu nebo při nějakých prudších pohybech to trochu cítím, ale na lyžích tam není problém vůbec žádný," pochvalovala si.

Předsevzala si, že bude přesněji střílet. Za každý sestřelený terč si odloží 500 korun a peníze v závěru sezony rozdělí mezi IKEM, který je použije na vstupní vyšetření nových dárců kostní dřeně, a lyžařský oddíl v Janově nad Nisou, kde žije. A může to být zajímavá částka.

"Nevím, jestli jsem spočítala úplně přesně ty terče. Mělo by to být 530 terčů za sezonu, což vychází na nějakých 265.000. Brala jsem to tak, že když se bude dařit ve střelbě, tak to bude přicházet i z druhé strany a můžu ty vyhrané peníze potom nějakým způsobem investovat a pomoct jiným lidem," řekla.

Předvánoční závod v Novém Městě bude i pro ni prvním vrcholem sezony. "Vždycky se těším. Můžeme se ukázat našim fanouškům, nemají to daleko a vždycky jich přijde spousta," řekla.

Do sezony stejně jako ostatní čeští reprezentanti vystartuje v nové kombinéze. "Já jsem ji neměla ještě možnost úplně vidět, měli jsme ji akorát jednou na focení. Ale mně se to líbí, je to zase změna," komentovala její design.