Úspěch s hořkou tečkou, řekl Nýdrle po stříbru v Minsku

Minsk - Sportovní střelec Tomáš Nýdrle vybojoval na Evropských hrách v Minsku první individuální medaili z velké akce v kariéře, stříbrný skeetař však po závodě úsměvy nerozdával. O jedno místo a jeden přesný zásah mu totiž uniklo účastnické místo pro olympijské hry v Tokiu 2020.

"Byl to jeden z mých nejlepších závodů v kariéře, ale teď bezprostředně po něm převládá spíše zklamání. Chyběl kousíček a byl jsem nominovaný na olympiádu," řekl Nýdrle, který po vítězné kvalifikaci v šestičlenném finále prohrál jen se Švédem Stefanem Nilssonem, jenž se tak může těšit do Tokia. "Je to jeden z mých největších úspěchů, jen má hořkou tečku," uvedl pro ČTK a Český rozhlas.

Třicetiletý střelec byl loni členem vítězného týmu na mistrovství Evropy. Jeho nejlepšími individuálními výsledky byly 4. místo z kontinentálního šampionátu 2016 a šesté z mistrovství světa 2013. "Více si cením účasti na mistrovství světa, kde je největší konkurence. Evropa je nejsilnější kontinent, ale ještě se pak dál pár dobrých střelců nejde," řekl Nýdrle.

Rodákovi z Jičína se v Bělorusku dařilo od začátku středeční kvalifikace a dokázal se vyrovnat i s proměnlivými podmínkami. Skeetaři stříleli za sluníčka, deště i celkem silného větru. "První den byl super, tak se v uvozovkách nedala udělat chyba, když člověk nezazmatkoval. Dnes to bylo složité, podmínky se střídaly," uvedl.

Muži ale měli štěstí, že před začátkem jejich finále se počasí umoudřilo. Ženy totiž před nimi střílely v průtrži mračen. "Koukal jsem na ně ze stanu a samozřejmě, že jsem uvítal, že přestalo. Mám sebou jen jedno oblečení, protože jsem nepočítal s vodou," pousmál se Nýdrle. Věří, že se mu ještě podaří olympijskou účast vybojovat. "Je vidět, že to jde. Lepší střelci už to mají a máme ještě tři čtyři šance, kde se dá místo získat. Budu na tom pracovat," dodal.