Ušlo to, řekl Godla po úspěšné premiéře v brance Kladna

Zlín - Slovenský brankář Denis Godla hned v úvodním zápasu potvrdil, že bude pro hokejisty Kladna velkou posilou a 30 úspěšnými zákroky vychytal výhru 2:1 na ledě Zlína. Pro Rytíře to byla v pátém utkání sezony první výhra po návratu do extraligy, kam se dostali po pěti letech.

"Byl to pro mě zápas po dlouhé době a byl jsem v nejistotě, co z toho bude, ale ušlo to," řekl po utkání Godla. Čtyřiadvacetiletý účastník posledních dvou mistrovství světa předchozí čtyři sezony strávil ve Finsku, z toho poslední tři v nejvyšší soutěži v KalPě Kuopio.

Kladno v úvodních čtyřech kolech inkasovalo 21 gólů, nejvíce ze všech týmů v soutěži. I díky Godlovi ale ve Zlíně dostalo jen jednu branku. "Zápasu předcházela dlouhá cesta, jeli jsme od rána, takže jsme po první třetině byli rádi, že je stav 1:1. Pak už jsme byli Zlínu vyrovnaným soupeřem," těšilo Godlu.

Před příchodem do Kladna jej oslovil sám hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr. "Volal mi, dohodli jsme se velmi rychle. Dojel jsem na trénink a hned dnes jsem chytal," uvedl Godla.

Nejlepší brankář, neužitečnější hráč a člen All Star týmu mistrovství světa dvacítek z roku 2015 v Kanadě, kde Slovensko získalo bronz, má zkušenosti i z KHL v dresu Slovanu Bratislava. Českou extraligu okusil poprvé.

"Finskou ligu znám určitě lépe než českou, ale časem se zorientuju. Na úvod je pro mě skvělé, že jsem tady s Martinem Réwayem, se kterým jsem byl na mistrovství juniorů a známe se dlouho," dodal Godla.

"Denis odchytal velmi dobré utkání. Měl tam dobré zásahy, kdy to pro něj nebylo lehké. Inkasoval jen ze střely, kterou neviděl," neskrýval svou spokojenost s novou akvizicí trenér Kladna David Čermák. "Výhra mě těší i za Denise, zavřel to skvěle," dodal Jágr.