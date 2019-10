USK i Nymburk obhájily pohárovou neporazitelnost

Praha - Basketbalisté Nymburka ani ve třetím kole Ligy mistrů nenašli přemožitele. Středočeský celek dnes v prvním zápase venku zvítězil 91:72 na palubovce VEF Riga a navázal na domácí triumfy 91:71 nad čtvrtým týmem minulého ročníku Bambergem a 74:72 po prodloužení nad tureckým Gaziantepem. Basketbalistky ZVVZ USK Praha rozdrtily ve 3. kole Evropské ligy doma tureckého nováčka soutěže Cukurovu 82:28 a i ve třetím utkání v novém ročníku zvítězily.

Fotogalerie

Basketbalisté Nymburka uspěli v Rize a v LM vyhráli i potřetí

Basketbalisté Nymburka ani ve třetím kole Ligy mistrů nenašli přemožitele. Středočeský celek dnes v prvním zápase venku zvítězil 91:72 na palubovce VEF Riga a navázal na domácí triumfy 91:71 nad čtvrtým týmem minulého ročníku Bambergem a 74:72 po prodloužení nad tureckým Gaziantepem.

Nymburku znovu skvěle vyšel první poločas a stejně jako v předchozích dvou zápasech si v něm vypracoval až dvacetibodový náskok. Největší zásluhu na tom měla především přesná střelba - středočeský celek proměnil všech sedm trestných hodů, ale hlavně využil osm z šestnácti pokusů za tři body.

Do kabin šli hosté za stavu 49:30, ale také s vědomím, že v úvodních dvou kolech dovolili soupeři utkání po pauze zdramatizovat. Bamberg snížil na rozdíl osmi bodů, Gaziantep skóre dokonce otočil a Nymburk o výhře rozhodl až v poslední sekundě prodloužení.

Tentokrát však Středočeši podobné drama po přestávce nedopustili a náskok postupně navýšili až na 32 bodů. Riga se sice v závěrečné čtvrtině vzchopila a vyhrála ji 26:16, ale hosté i díky nadvládě při doskocích utkání bez problémů dovedli do vítězného konce.

Nejlepším střelcem Nymburku, který poprvé vstoupil do Ligy mistrů třemi výhrami za sebou, byl s 16 body Jaromír Bohačík. Dalších 14 bodů a pět asistencí přidal Roko Rogič a prožil tak nejvydařenější zápas od zářijového příchodu do středočeského celku.

"Výsledkově nám to vyšlo stoprocentně, ale na hře je pořád co zlepšovat," uvedl Vojtěch Hruban, s 11 body třetí nejlepší střelec hostů. "Máme části hry, kdy to není ono. Bylo to tak i dneska, i když rozdíl pořád zůstal vysoký. S tím se musíme vypořádat, protože jsme se nechali uspat a oni v závěru začali presovat po celém hřišti. Určitě totiž narazíme na soupeře, co takhle bude hrát skoro celý zápas," přidal Bohačík.

Další zápas Ligy mistrů čeká Nymburk příští týden v úterý v pražské hale Královka, kde výběr trenéra Orena Amiela čeká duel jediných dosud neporažených celků skupiny C. V Praze se představí finalista minulého ročníku Tenerife, které v předchozích zápasech porazilo 81:67 Nižnij Novgorod, 81:74 Mornar Bar a 72:68 Peristeri.

"Musíme si přiznat, že Tenerife asi přijede s úplně jiným basketbalem, než co jsme dosud viděli," řekl Bohačík. "Budeme chtít vyhrát. Šance jsou otevřené, je to dobrý tým, ale není to soupeř, kterého bychom nemohli doma porazit. Půjdeme do toho s otevřeným hledím, jak se říká," přidal Hruban.

Basketbalistky USK Praha deklasovaly v Evropské lize Cukurovu

Basketbalistky ZVVZ USK Praha rozdrtily ve 3. kole Evropské ligy doma tureckého nováčka soutěže Cukurovu 82:28 a i ve třetím utkání v novém ročníku zvítězily. Pro české mistryně to byla jejich nejvyšší výhra v Evropské lize v historii a také nejnižší počet inkasovaných bodů. Další duel čeká svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové za týden opět doma proti ruskému Jekatěrinburgu, obhájci triumfu.

České mistryně, které obhajují bronz, se představily poprvé doma poté, co vyhrály na hřišti TTT Riga (73:66) i Bourges (93:64). Jejich sokyně po úvodní prohře doma s Orenburgem (53:69) zvítězily nad Benátkami (86:81), ale v prvním vystoupení venku bylo od brzkého úvodu jasné, že nemají šanci na úspěch.

Hráčky USK vedly po čtyřech minutách 12:4 a do konce první čtvrtiny si vypracovaly už sedmnáctibodový náskok. Zatímco v úvodu se staraly o koše prakticky jen Marija Režanová a Alyssa Thomasová, která se celkově s 19 body stala nejlepší střelkyní utkání, postupně se přidávaly i další hráčky.

Ve druhé čtvrtině vedly domácí basketbalistky nejvíce o 22 bodů, což byla ale teprve předzvěst velkého debaklu tureckého celku. Ve třetí desetiminutovce totiž zaznamenal jen dva body, zatímco 22 inkasoval. Hra kočky s myší pokračovala a nakonec se rozdíl navýšil na 54 bodů.

Basketbalová Liga mistrů - skupina C, 3. kolo

VEF Riga - Nymburk 72:91 (11:20, 30:49, 46:75)

Nejvíce bodů: Kurucs 21, Medford a Blums po 14 - Bohačík 16, Rogič 14, Hruban 11. Fauly: 21:20. Trestné hody: 14/8 - 20/17. Trojky: 8:12. Doskoky: 25:43.

Gaziantep - Bamberg 66:76.

Tabulka:

1. Nymburk 3 3 0 256:215 6 2. Tenerife 3 3 0 234:209 6 3. Nižnij Novgorod 3 2 1 229:208 5 4. Peristeri 3 2 1 229:219 5 5. VEF Riga 3 1 2 235:256 4 6. Bamberg 3 1 2 205:230 4 7. Gaziantep 3 0 3 202:220 3 8. Mornar Bar 3 0 3 217:250 3

Výsledky 3. kola Evropské ligy basketbalistek

Skupina A:

ZVVZ USK Praha - Gelecek Koleji Cukurova (Tur.) 82:28 (27:10, 41:19, 63:21)

Nejvíce bodů: Thomasová 19, Režanová 18, Vukosavljevičová 11 - Gunerová a Karakasová po 6, Avciová a Rodriguezová po 4. Fauly: 10:17. Trestné hody: 10/3 - 8/2. Trojky: 3:2. Doskoky: 60:37.

Benátky - Jekatěrinburg 61:86, Riga - Bourges 55:70.

Tabulka:

1. USK Praha 3 3 0 248:158 6 2. Jekatěrinburg 3 3 0 262:207 6 3. Benátky 3 1 2 215:235 4 4. Bourges 3 1 2 197:221 4 5. Cukurova 3 1 2 167:232 4 6. Castors Braine 2 1 1 155:158 3 7. Orenburg 2 1 1 136:142 3 8. Riga 3 0 3 192:219 3

Skupina B:

Fenerbahce Istanbul - Gdyně 68:48, Montpellier - Dynamo Kursk 76:64.

Tabulka:

1. Fenerbahce Istanbul 3 2 1 214:192 5 2. Dynamo Kursk 3 2 1 213:205 5 3. Montpellier 3 2 1 206:203 5 4. Šoproň 2 2 0 128:113 4 5. Lyon 2 1 1 153:146 3 6. Schio 2 1 1 116:117 3 7. Gdyně 3 0 3 168:196 3 8. Girona 2 0 2 149:175 2