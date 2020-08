Úsek Koněvovy ulice se kvůli rekonstrukci do konce října uzavře

Praha - V Praze na Žižkově se od pondělí do konce října v obou směrech uzavře průjezd rekonstruovanou Koněvovou ulicí v úseku mezi Rokycanovou a Prokopovou. ČTK o tom informovala mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Rekonstrukce ulice začala koncem června a potrvá do konce příštího roku. Místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení) ČTK řekl, že podle původních tvrzení TSK měl být po celou dobu oprav zachován provoz ve směru do centra. Očekává dopravní potíže.

Řidiči budou muset podle TSK ve směru do centra uzavřenou část ulice objet Rokycanovou a Prokopovou ulicí, z centra pak bude objížďka vedena ulicemi Prokopova a Olšanská. Uzavírka zasáhne i autobusy MHD, které pojedou z centra ulicemi Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Ostromečská a do centra stejně jako osobní auta Rokycanovou a Prokopovou. Změna tras a zastávek se dotkne linek 133, 136, 175, 207, 908, 909, 913.

"Je to samozřejmě velká nepříjemnost," řekl k uzavírce Rut. Dodal, že zástupci TSK původně tvrdili, že ve směru do centra zůstane frekventovaná ulice průjezdná, ale z technických důvodů to nakonec není možné. Podle místostarosty se dá předpokládat, že řidiči budou zkoušet celou ulici objet Seifertovou ulicí, kde by to mohlo komplikovat tramvajový provoz. Z toho důvodu magistrát podle Ruta požádal, aby dočasně nemohli řidiči parkovat v Seifertově ulici, což dostal přislíbeno.

Místostarosta dále řekl, že uspořádal schůzku se zástupci TSK, magistrátu a majitelů obchodů v ulici ohledně zajištění zásobování a svozu odpadu v době uzavírky. Na obou stranách uzavřeného úseku podle něj vzniknou dopravním značením vymezená místa určená pro zásobovací dodávky a shromažďování odpadu.

Projekt rekonstrukce připravila TSK, práce za 118,5 milionu korun provádí firma Strabag. Praha 3 do projektu prosadila dva nové přechody s ostrůvky ve vozovce, a to na křižovatce s Hájkovou ulicí a u nové autobusové zastávky, která vznikne u Lukášovy ulice. Původně navrhovala ještě třetí na křižovatce s Ostromečskou. Radnici se nepodařilo prosadit vybudování aleje stromů alespoň v části ulice. Rut dříve uvedl, že chce dále diskutovat o umístění laviček. To zamítli památkáři s odůvodněním, že nejsou tradičně součástí pražských ulic, což Rut označil za absurdní.

Celková rekonstrukce navazuje na opravu Husitské mezi Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím, která začala v březnu roku 2018 a krátce po zahájení způsobila dopravní kolaps v okolních ulicích. Tehdejší vedení Prahy 3 kvůli tomu kritizovalo postup TSK a magistrátu. Bývalá primátorka Adriana Krnáčová (ANO) v souvislosti s dopravními potížemi prohlásila, že Pražané jsou ohledně dopravy "zpovykaní", za což se posléze omluvila.