USA zvýšily cla na čínské zboží; dnešní jednání skončilo

Washington - Spojené státy začaly minutu po půlnoci místního času (06:01 SELČ) uplatňovat na dovoz čínského zboží v ročním objemu 200 miliard USD (4,6 bilionu Kč) clo 25 procent místo dosavadních deseti. Čína vyslovila nad zvýšením cel politování a uvedla, že bude nucena učinit odvetné kroky. Ve Washingtonu pak druhým dnem pokračovalo mezi USA a Čínou na toto téma jednání, to ale ještě před polednem místního času (před 18:00 SELČ) skončilo. Podrobnosti o jeho výsledku zatím nejsou známy.

Prezident Donald Trump na twitteru napsal, že s dojednáním obchodní smlouvy s Čínou "rozhodně nespěchá". Americká ekonomika podle prezidenta vydělá daleko víc na clech, než na jakékoli smlouvě. "Cla naší zemi přinesou DALEKO VÍC prospěchu, než i ta nejúžasnější smlouva tradičního druhu," napsal Trump.

Čínská reakce na dnešní Trumpovo oznámení o zvýšení cel byla vcelku umírněná, napsal list The New York Times. Peking nedal nijak najevo, kdy a jak na krok Washingtonu odpoví. Ani čínská státem kontrolovaná média dnes nevyzvala k dramatickým protiakcím, jakými by například byl bojkot amerického zboží, upozornil list.

Ve Washingtonu mezitím o nové obchodní smlouvě jednali americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer, ministr financí Steven Mnuchin a čínský zmocněnec Liou Che. "Byla to konstruktivní diskuse, to je vše, co mohu prohlásit," řekl novinářům Mnuchin po půldruhahodinové besedě. Dodal, že rozhovory pro dnešek skončily.

Televize CNN ve čtvrtek uvedla, že pokud se dvoudenní rozhovory ve Washingtonu budou vyvíjet dobře, pak Spojené státy zřejmě nová cla uplatňovat nebudou. Dnes ale CNN sdělila, že nic nenasvědčuje tomu, že by Trump chtěl zvýšení cel pozdržet. Agentura Bloomberg uvedla, že jednání přinesla jen nepatrný pokrok.

Trump se ve čtvrtek sešel s Lighthizerem a Mnuchinem, aby spolu projednali možnosti, jak předejít neúspěšnému jednání o dohodě. Trump řekl, že Čína se snaží rozhovory sabotovat tím, že chce znovu otevřít již dohodnuté části nových ujednání.