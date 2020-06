USA zvažují cla na zboží z EU a Británie za 3,1 miliardy dolarů

Washington/Praha - Spojené státy zvažují cla za 3,1 miliardy dolarů (přes 73 miliard Kč) na zboží z Francie, Německa, Španělska a Británie. Podle úterního návrhu Úřadu amerického obchodního zmocněnce (USTR), na který dnes upozornila agentura Bloomberg, Washington plánuje cla na evropský vývoz oliv, piva, ginu a některých aut. V úvahu připadá i zvýšení cel mimo jiné na letadla, sýr nebo jogurt. Návrh bude do 26. července předmětem veřejného připomínkového řízení.

Pokud Američané cla zavedou, mohlo by to mít dopady například na evropské výrobce luxusního zboží, jako je Givenchy a Hermes, kteří prodávají mimo jiné kožené zboží, a také na firmy Rémy Cointreau a Pernod Ricard, které vyvážejí koňak a šampaňské. Zvlášť by se to dotklo koncernu LVMH, který vyrábí celou řadu zmíněného luxusního zboží.

Cla na britský gin by mohla ve Spojených státech na vrcholu sezony zvednout cenu ginu míchaného s tonikem, což by poškodilo britské podniky, jako je Diageo, James Burrough a William Grant & Sons, které vyrábějí giny Tanqueray, Beefeater a Hendricks. Cla by také mohla utlumit poptávku po německém pivu.

Nová cla by se přičetla k 25procentním clům, která Spojené státy zavedly loni na skotskou a irskou whisky a na likéry z Německa, Irska, Itálie, Španělska a Británie.

"Na seznamu evropského zboží, které může být zatíženo až stoprocentním clem, je i zboží dovážené z Česka, například víno nebo káva," sdělil ČTK hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. "Zboží na seznamu pro dodatečná cla nepatří mezi zásadní exportní položky v agrárním obchodu ČR-USA, nicméně omezení může mít za následek přetlak produktů na evropském trhu, což by mělo na české vývozce již tíživější dopad," dodal.

Zvažovaný krok souvisí s vleklým sporem, který Spojené státy a Evropská unie vedou u Světové obchodní organizace (WTO). Washington a Brusel se tam od roku 2004 vzájemně obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. Na obou stranách bylo přitom zjištěno, že výrobci letadel v rozporu s pravidly WTO dostávají finanční podporu s cílem zajistit jim výhodnější pozici na trhu.

Obě strany se následně začaly připravovat na případné uvalení cel, která by byla odvetou za škody vzniklé v důsledku subvencí.

Evropské akcie dnes od rána oslabují, což podle analytiků souvisí s obavami kolem dalšího šíření nákazy koronavirem. Panevropský index STOXX 600 krátce před 14:00 SELČ odepisoval zhruba 1,5 procenta na 361,90 bodu. Zmírnil tak ztráty, které měl dopoledne. Větší ztráty měli hlavně výrobci luxusního zboží.