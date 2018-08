Washington - Spojené státy plánují zavést 25procentní clo na čínské zboží v objemu 200 miliard dolarů (4,4 bilionu Kč). Tvrdí to zdroj agentury Reuters. Původně mělo být zvažované clo pouze desetiprocentní. Washington se tak snaží stupňovat tlak na Peking, aby učinil ústupky v obchodních sporech. Vláda prezidenta Donalda Trumpa by nová cla podle zdroje mohla oznámit již dnes.

Čína dnes v reakci uvedla, že pokud Spojené státy podniknou další kroky v omezování obchodu, zareaguje stejně. Mluvčí ministerstva zahraničí v Pekingu řekl, že americký nátlak nebude fungovat a že Čína v obchodních otázkách vždy prosazovala dialog.

Trumpův kabinet ohlásil 10. července záměr zavést nová, tentokrát desetiprocentní cla na dalších asi 6000 čínských výrobků. Na zveřejněném seznamu jsou potraviny, léky, výrobky z hliníku a oceli a spotřebitelské zboží jako je krmivo pro psy, nábytek, cyklistická kola, baseballové rukavice nebo kosmetika. Cla se mají uplatňovat od září.

Spojené státy zahájily obchodní válku s Čínou začátkem července zavedením cel ve výši 25 procent na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů (744 miliard Kč); Čína v odvetě zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerických výrobků. Trump následně uvedl, že je připraven zavést cla na veškerý dovoz z Číny v objemu 500 miliard dolarů (téměř 11 bilionů Kč).

Podle amerického prezidenta jsou zvažovaná cla na zboží za 200 miliard dolarů odpovědí na čínská odvetná cla. Erin Ennisová z americko-čínské obchodní rady se domnívá, že problematická je již desetiprocentní sazba. Pokud se více než zdvojnásobí, bude to mnohem horší. Cla se budou vztahovat už na zhruba polovinu čínského dovozu do USA, včetně spotřebního zboží. "Růst nákladů se převede na zákazníky, dotkne se to peněženky většiny Američanů," řekla Ennisová agentuře Reuters.

Spojené státy obviňují Čínu z krádeží duševního vlastnictví amerických firem a chtějí snížit svůj vysoký schodek obchodní bilance s touto druhou největší ekonomikou světa. Obchodní spor je nicméně vnímán šíře jako upevňování pozic a snaha o získání většího vlivu na mezinárodní scéně, napsal zpravodajský server BBC.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v pondělí oznámil plán investovat v Asii a Tichomoří 113 milionů dolarů (2,5 miliardy Kč) do technologií, energetiky a infrastruktury. Pozorovatelé krok vnímají jako pokus bojovat proti rostoucímu vlivu Číny v regionu.

Washington se rovněž v příštích týdnech chystá uvalit cla na zbylé čínské zboží v hodnotě 16 miliard dolarů (350 miliard Kč) z celkem plánovaného objemu 50 miliard dolarů.