USA znovu překonaly rekord, hlásí přes 55.000 nakažených za den

Washington - Spojené státy zaregistrovaly za čtvrtek více než 55.000 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce, kolik kdy jakákoliv země zaznamenala za jediný den. Počty infikovaných za 24 hodin rostou ve 37 z 50 amerických států, nejvíce pak na Floridě, jež hlásí přes 10.000 nových infekcí za poslední den, tedy více, než registroval jakýkoliv evropský stát v čase největšího rozmachu nákazy. Vyplývá to z propočtů agentury Reuters.

Dalším velkým ohniskem nemoci v USA je nejlidnatější Kalifornie, kde za poslední dva týdny vzrostl podíl pozitivně testovaných o 37 procent a počet hospitalizovaných osob s covidem-19 se zvýšil o 56 procent. Guvernér Texasu Greg Abbott, který se v minulosti bránil zavedení plošného nošení roušek, ve čtvrtek nařídil používání obličejových masek na veřejnosti ve všech okresech, která registrují přes 20 nakažených. "Musíme se soustředit na to, abychom zpomalili šíření (koronaviru). Ale tentokrát to chceme udělat, aniž bychom museli Texas znovu uzavírat," řekl guvernér. Tento druhý nejlidnatější stát ve čtvrtek zaregistroval téměř 8000 nově nakažených.

Používání roušek učinil povinným také Kansas, kde za týden vzrostl počet infikovaných o 46 procent. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa již dříve uvedla, že vzhledem k novému rozmachu nákazy podporuje pozastavení otevírání americké ekonomiky, není podle ní však nutné nařizovat nošení roušek na federální úrovni, jak požaduje řada expertů.

Guvernéři řady států jen neochotně přistupují k novému zpřísňování společenských restrikcí, které způsobily v USA rekordní nezaměstnanost a významně se podepsaly na výkonu tamní ekonomiky. Raketový vzestup nových případů však v současnosti registrují povětšinou ty státy, které společenská omezení uvolňovaly nejdříve a nejrychleji, píše Reuters.

V prvním červnovém týdnu přibývalo ve Spojených státech asi 22.000 nových případů nákazy covid-19 denně. Jak měsíc postupoval, začala se ohniska objevovat v jižních státech a šíření se zrychlilo alarmující rychlostí. Během posledních sedmi červnových dnů se denní nárůst nových infekcí na národní úrovni téměř zdvojnásobil na 42.000.

USA svou čtvrteční statistikou překonala dosavadní globální rekord, který držela Brazílie, jež ohlásila přes 54.000 infikovaných za 19. červen. Epidemiolog a člen krizového štábu prezidenta Donalda Trumpa pro boj s koronavirem Anthony Fauci v úterý na slyšení v Senátu varoval, že by se denní nárůst případů v USA mohl vyšplhat až na 100.000, pokud nebudou přijata patřičná celostátní opatření. Fauci opakovaně vyzývá k nošení roušky.

Trump dnes na twitteru znovu zopakoval svoje tvrzení z posledních dnů, že za rostoucím počtem nových případů stojí stále větší množství provedených testů. "Je tu růst počtu případů koronaviru, protože naše testování je tak masivní a tak dobré, mnohem větší a lepší, než v jakékoliv jiné zemi," napsal Trump s tím, že dobrou zprávou je klesající počet zemřelých na komplikace spojené s covidem-19 a také fakt, že se infekce prokazuje u řady mladých lidí, kteří se z nákazy lépe zotavují.

Experti však opakovaně poukazují na to, že v USA roste podíl pozitivních testů vůči negativním a že například ve státu New York či v evropských zemích počet nově infikovaných klesá i s přibývajícím množstvím testů. V USA rovněž rostou počty hospitalizovaných s covidem-19, což s testováním nijak nesouvisí. Odborníci také upozorňují na to, že počty zemřelých se většinou zvyšují až s několikatýdenním zpožděním po nárůstu infikovaných. Fauci rovněž dříve varoval před vysokou mírou infekce mezi mladými lidmi, u nichž se často ani neobjevují příznaky nákazy a zvyšuje se tak riziko nepozorovaného a nekontrolovatelného šíření viru.