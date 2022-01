USA zaznamenaly rekordní přírůstek nových případů nákazy koronavirem

Washington - Spojené státy zaznamenaly v pondělí rekordní přírůstek nejméně 1,13 milionu nových případů nákazy koronavirem. Jde o vůbec nejvyšší denní přírůstek na světě, uvedla dnes agentura Reuters.

Předchozí rekord činil 1,03 milionu nových případů a pocházel z pondělka 3. ledna; na pondělky připadají vysoká čísla i proto, že řada amerických států nehlásí nová čísla během víkendu. Ale všechny státy o nových případech v pondělí neinformovaly, a tak konečné číslo zřejmě bude ještě vyšší, poznamenal Reuters.

Každopádně sedmidenní průměr nových případů se během dvou týdnů ztrojnásobil na více než 700.000 nově nakažených za den.

Nynější silná vlna nových nákaz způsobená variantou omikron zasáhla v podstatě všechny státy USA, mezi nejvíce postižené patří severovýchod USA, zejména státy New York, New Jersey a Rhode Island. Přestože omikron zřejmě způsobuje mírnější covid-19 než předchozí varianty, roste tlak na nemocnice, které se potýkají rovněž s nedostatkem personálu kvůli velkému počtu infikovaných.

Nejméně 40 z 50 amerických států nyní registruje dosud nejvyšší počty nakažených od začátku pandemie, nebo se těmto rekordům blíží. Více než desetina nových případů pochází ze státu New York, kde musí řada nemocnic odkládat plánované operace kvůli náporu nových pacientů a chybějícímu personálu.

Okres Los Angeles o víkendu oznámil, že za poslední týden zaregistroval více než 200.000 nově infikovaných, dosud nejvíce. Počet lidí v nemocnicích se tam za týden zdvojnásobil na zhruba 3200 a každý pátý testovaný měl v posledních sedmi dnech pozitivní výsledek.

V amerických nemocnicích je nyní podle údajů listu The Washington Post 141.385 lidí s koronavirem. Počet hospitalizací se tak téměř vyrovnal rekordu z loňského 14. ledna. Kvůli velké nakažlivosti omikronu se ovšem v těchto dnech přítomnost viru prokáže často i u lidí, kteří do nemocnice přijdou původně kvůli jinému problému. Na jednotkách intenzivní péče je asi o 6000 nakažených méně než před rokem.

Průměrný počet zemřelých se v USA, které mají zhruba 330 milionů obyvatel, nyní pohybuje kolem 1700 za den, kolem přelomu roku přitom činil 1250. Nárůst by však podle expertů mohl do určité míry souviset s výpadky v nahlašování dat v období svátků, a není proto zcela vypovídající.

Někteří experti doufají, že by nynější vlna mohla rychle vyvrcholit a počty infekcí pak klesat podobnou rychlostí, jakou rostly. Například ve městě New York v posledních dnech již klesá sedmidenní incidence, což by mohlo být znamením, že vlna brzy ustoupí.