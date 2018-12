Washington - Hlavní město Spojených států podalo žalobu na společnost Facebook kvůli "laxní" ochraně osobních údajů, která umožnila britské poradenské firmě Cambridge Analytica před lety podvodně získat informace o desítkách milionů uživatelů. Médiím to oznámil generální prokurátor Washingtonu, D.C. Karl Racine. Podle deníku The Washington Post (WP) představuje žaloba první významnější snahu amerických úřadů potrestat sociální síť za skandál, který propukl na začátku roku.

"Facebook selhal v ochraně soukromí svých uživatelů a klamal je ohledně toho, kdo měl přístup k jejich datům a jak byla využívána," citovala média Racineovo prohlášení. "Facebook vystavil uživatele riziku manipulace, když umožnil společnostem jako Cambridge Analytica a dalším aplikacím třetích stran shromažďovat osobní data bez souhlasu uživatelů," pokračoval Racine.

Facebook v minulosti vývojářům aplikací pro svou sociální síť umožňoval přístup k informacím nejen o uživatelích dané služby, ale i o jejich přátelích. Cambridge Analytica se ke jménům, oblíbeným stránkám a dalším informacím o údajně až 87 milionech lidí dostala přes aplikaci psychologa Aleksandra Kogana, která se vydávala za obyčejný osobnostní kvíz. Skandál kolem analytické společnosti vyvolal o to větší rozruch, protože podle médií získaná data využila pro cílení politické reklamu, a to i v rámci kampaně současného prezidenta USA Donalda Trumpa.

Facebook v roce 2014 oznámil, že přístup k datům přátel vývojářům odebírá. Kvůli zjištěním o aktivitách Cambridge Analytica už ale dostal od britského úřadu na ochranu osobních údajů (ICO) nejvyšší možnou pokutu 500.000 liber (14,3 milionu korun). Celou věc také vyšetřuje jeden z výborů dolní komory britského parlamentu, který se kvůli tomu opakovaně pokouší vyslechnout zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga.

V USA je však žaloba Washingtonu, D. C. prvním výraznou odpovědí na tento skandál, který odstartoval letos v březnu reportážemi deníků The New York Times (NYT) a The Guardian. "Mohla by být pro Facebook předzvěstí ještě tvrdších pokut a dalších trestů, jelikož pokračují další vyšetřování na státní i federální úrovni," napsal WP.

Podle amerických novinářů se dnes hodnota akcií Facebooku propadla už téměř o sedm procent. To může být způsobeno také úterním článkem NYT, který popisuje, jak i po roce 2014 Facebook s desítkami firem sdílel mnohé údaje o uživatelích.