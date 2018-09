Washington - Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil zavedení nových 10procentních cel na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje hodnoty 200 miliard dolarů (zhruba 4,4 bilionu Kč). Opatření vstoupí v platnost 24. září, napsala agentura Reuters.

Čína již dříve uvedla, že má pro případ zavedení nových amerických cel připravena odvetná opatření.

Trump přitom v pondělním prohlášení varoval před čínským odvetnými akcemi zejména proti americké zemědělské produkci nebo průmyslovému zboží. Washington podle něj "okamžitě zahájí fázi tři", což jsou další cla, která by se týkala zboží za 267 miliard dolarů. To by znamenalo, že by novým clům podléhal téměř veškerý čínský dovoz do USA.

Spojené státy zahájily obchodní válku s Čínou začátkem července zavedením 25procentních cel na dovoz čínského zboží v hodnotě 34 miliard dolarů ročně. V srpnu se tento objem zvýšil zhruba na 50 miliard dolarů. Čína v odvetě zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerických výrobků.

Podle zpravodajského serveru BBC News se nejnovější opatření dotkne více než 5000 položek včetně dámských kabelek, rýže a textilu. Do konce letošního roku by se cla měla zvýšit na 25 procent.

Bílý dům se pomocí cel snaží vytvořit tlak na Peking, aby snížil přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy. Cla jsou rovněž reakcí na údajné krádeže duševního vlastnictví amerických podniků.