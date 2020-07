USA zaregistrovaly dosud druhý nejvyšší počet nových infekcí

Washington - Spojené státy za úterý zaregistrovaly dosud druhý nejvyšší počet nově nakažených od začátku pandemie. Koronavirus se tam za 24 hodin prokázal u 65,682 lidí, dalších 919 pacientů s covidem-19 zemřelo. S odkazem na vlastní statistiky to uvedla agentura Reuters. Dosud nejvyšší denní počty pozitivních testů na koronavirus za úterý oznámily nejlidnatější státy Kalifornie a Texas.

Prezident Donald Trump v úterý kritizoval dva největší školní okrsky v Kalifornii, že se rozhodly po prázdninách nechat zavřené školy a vzdělávat děti dálkově. Trump dlouhodobě tlačí na otevření škol, protože jsou podle něj cestou k oživení silně zasažené americké ekonomiky. Na hospodářském úspěchu přitom prezident staví svou kampaň za znovuzvolení v listopadových volbách, píše Reuters.

Trump se kvůli svému přístupu k pandemii dostává do stále větších neshod s expertem ze svého vlastního krizového štábu pro boj s koronavirem Anthonym Faucim. Ten dnes Trumpova slova znovu nepřímo popřel, když prohlásil, že by se školní okrsky měly rozhodnout samy, zda chtějí za tamních podmínek učebny po prázdninách otevírat. Trump přitom v minulosti hrozil, že školám, jež neotevřou, zruší federální financování. Podle pozorovatelů však mají školy většinu prostředků od států a místních samospráv, prezident navíc na zrušení financí schválených Kongresem zřejmě nemá pravomoc.

V USA začal asi před šesti týdny po setrvalém poklesu opět růst denní počet nakažených, jež v posledních dnech často dosahuje rekordních hodnot. Dosud nejvyšší počty nakažených za úterý ohlásila Kalifornie a Texas, Florida v neděli zlomila celoamerický rekord, když zaregistrovala přes 15.000 infikovaných za 24 hodin. Tento stát na jihovýchodě země je nyní epicentrem pandemie v USA. Stejně jako Alabama a Severní Karolína v úterý zaznamenal dosud největší lokální nárůst zemřelých s covidem-19.

Trump, který dlouho odmítal nosit roušku na veřejnosti a nesouhlasil s nařízením povinného nošení obličejových masek některými guvernéry, dnes řekl, že by Američané měli tyto ochranné pomůcky nosit "když je to nutné". O víkendu se prezident poprvé objevil v roušce před kamerami při návštěvě nemocnice ve Washingtonu. Dříve však její nošení odmítal a dokonce posměšně komentoval svého demokratického soka do prezidentských voleb Joea Bidena, když se s rouškou objevil na veřejnosti již koncem května.