USA začnou stahovat vojáky z Afghánistánu 1. května, odejdou k 11. září

Brusel - Spojené státy začnou společně se svými spojenci stahovat vojáky z Afghánistánu od 1. května. Ze země pak definitivně odejdou do 11. září, tedy do 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, kvůli nimž invazi původně zahájily. V proslovu v Bílém domě to dnes oznámil prezident Joe Biden, podle kterého jsou důvody pro další setrvávání v Afghánistánu stále více nejasné.

"Nastal čas, aby američtí vojáci odešli domů," prohlásil Biden.

"Spojené státy zahájí svůj konečný odchod (...) 1. května tohoto roku. Nebudeme zbrkle pádit k východu. Provedeme to zodpovědně, promyšleně a bezpečně, a učiníme to v plné spolupráci s našimi spojenci a partnery, kteří nyní mají v Afghánistánu více jednotek, než my," řekl prezident. USA mají nyní v zemi kolem 2500 vojáků.

Biden připomněl, že původním cílem operace bylo zamezit, aby afghánské území mohla jako zázemí využívat teroristická síť Al-Káida, což se podle něj podařilo. A jejího vůdce Usámu Bin Ládina americké speciální síly zlikvidovaly v jeho pákistánském útočišti počátkem května 2011, tedy už před deseti lety.

Stahování vojsk tak začne 1. května, kdy se USA podle smlouvy s povstaleckým hnutím Tálibán uzavřené předchozí administrativou Donalda Trumpa původně zavázaly zemi zcela opustit.

Biden rovněž poznamenal, že se USA musí do budoucna soustředit na teroristické hrozby, které se objevily na jiných místech světa než v Afghánistánu. Jako prioritu označil rovněž nutnost čelit asertivním ambicím Číny.