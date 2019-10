USA za minulý fiskální rok zadržely u hranic s Mexikem 850.000 migrantů

Washington - Pohraničníci ve Spojených státech za fiskální rok 2019, který skončil v září, zadrželi u hranic s Mexikem přes 850.000 migrantů, dalším 126.000 lidí vstup do země na přechodech znemožnili. Dnes to oznámil šéf amerického Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Mark Morgan. Ten podle agentury Reuters poznamenal, že proti fiskálnímu roku 2018 je to nárůst o 88 procent.

Nejkritičtějším měsícem byl květen, kdy bylo zadrženo 144.000 lidí, případně jim bylo zakázáno vstoupit do země. V září se tento počet snížil na 52.000 lidí, což bylo nejméně za celý fiskální rok.

Migrace je sice tradičně největší v letních měsících, američtí činitelé i aktivisté hájící práva migrantů ale za důvod postupného poklesu, který vyvrcholil v září, označují přísná imigrační opatření administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu z omezení migrace učinil jednu z priorit své kampaně za znovuzvolení v roce 2020.