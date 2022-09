USA vysílají ohledně Tchaj-wanu velmi chybný a nebezpečný signál, tvrdí Peking

New York - Spojené státy vysílají ohledně Tchaj-wanu "velmi chybné, nebezpečné" signály. Uvedla to dnes čínská diplomacie po setkání mezi americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem a jeho čínským protějškem Wang Iem. Podle Číny jsou vztahy s Tchaj-wanem její vnitřní záležitostí, do které USA nesmí zasahovat, uvedla agentura Reuters. Podle Pekingu se USA svými aktivitami na podporu Tchaj-wanu snaží narušit čínskou suverenitu a územní celistvost.

Podle nejmenovaného představitele americké administrativy, kterého cituje agentura Reuters, byl Tchaj-wan hlavním tématem zhruba 90 minut dlouhého jednání mezi oběma ministry zahraničí v New Yorku na okraji Valného shromáždění OSN. Podle představitele Blinken šéfovi čínské diplomacie jasně řekl, že politika USA vůči Číně se nezměnila a že udržení míru a stability v Tchaj-wanském průlivu, který dělí kontinentální Čínu od ostrova, je životně důležité. Již dříve americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že setkání obou ministrů mělo přispět k udržení otevřených komunikačních kanálů mezi Washingtonem a Pekingem.

Podle Pekingu ale USA vysílají ohledně Tchaj-wanu velmi chybné a nebezpečné signály. Čím více se zvyšují aktivity ve prospěch vyhlášení nezávislosti ostrova, tím je méně pravděpodobnější mírové řešení otázky, prohlásila čínská diplomacie. Ta uvedla, že Peking se bude i nadále snažit o sjednocení Číny bez vojenského zásahu. "Otázka Tchaj-wanu je vnitřní záležitostí Číny a Spojené státy nemají žádné právo zasahovat do toho, jakým způsobem bude vyřešena," stojí v prohlášení čínského ministra zahraničí.

Čínské prohlášení odmítl Tchaj-wan, podle kterého je to právě Peking, který se dopouští provokačních akcí v blízkosti ostrova. Čína se snaží zmást mezinárodní veřejnost a uvádí argumenty, které nejsou v souladu s realitou, dodal Tchaj-wan.

Napětí mezi USA a Čínou se zvýšilo v srpnu po návštěvě na Tchaj-wanu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Po ní na ostrov přicestovali i další američtí politikové. V reakci na to Čína uspořádala u Tchaj-wanu rozsáhlé námořní a letecké cvičení. Peking vždy ostře kritizuje zahraniční návštěvy na Tchaj-wanu, který považuje za odpadlickou provincii.