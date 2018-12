Brusel - Spojené státy za 60 dní vypoví smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), pokud do té doby nezmění Rusko svůj přístup ke smlouvě a nezačne její podmínky plnit také. V Bruselu to po jednání se svými kolegy ze zemí NATO oznámil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Američané mají ve svém postupu jednoznačnou podporu všech zemí aliance.

Ministři zahraničí NATO ve společném prohlášení uvedli, že Rusko vývojem a rozmístěním raketového systému označovaného jako Novator 9M729 smlouvu IMF hrubým způsobem porušuje. Systém podle NATO představuje výrazné riziko pro euroatlantickou bezpečnost.

"Přistupujeme k tomu z několika důvodů. V první řadě proto, že kroky Ruska hluboce podkopávají bezpečnost Spojených států a bezpečnost našich spojenců a partnerů," řekl Pompeo. Pro Spojené státy podle něj nemá smysl, aby zůstávaly svázány podmínkami dohody, které je omezují v případné odpovědi, pokud se druhá strana zjevně přestala dohodou řídit.

Americký ministr uvedl, že Moskva může smlouvu z roku 1987 zachránit, pokud v následujících 60 dnech přizná své pochybení a začne její podmínky ověřitelným způsobem znovu plnit. Podle něj má nyní Rusko rozmístěno několik praporů těchto raket, jejichž dostřel z nich činí přímou hrozbu pro Evropu.

Pokud ruská strana svůj přístup nezmění, začne za 60 dní běžet půlroční "výpovědní" lhůta, kterou smlouva INF předpokládá, oznámil Pompeo. "V oněch 60 dnech nebudeme vyrábět, testovat nebo rozmísťovat žádné systémy (které by INF porušovaly)... a uvidíme, co se stane," řekl americký ministr. Ruská strana však podle něj zatím nijak nedává najevo, že by měla zájem své chování změnit.

"Rusko obrátilo trend snižování jaderného nebezpečí v Evropě, kde má Amerika desetitisíce vojáků a kde žijí a pracují miliony našich civilistů," míní Pompeo. V nebezpečí je podle něj také daleko větší počet občanů evropských zemí.

Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka není dlouhodobě možné, aby jedna strana smlouvu porušovala a druhá se jí řídila. "Chápeme americký postoj. Pro ČR a celou řadu spojenců je ale také důležité pokračovat v úsilí o mezinárodní odzbrojení. Tato smlouva je důležitým pilířem režimu kontroly zbrojení v Evropě," připomněl Petříček.

Ruské porušování podmínek dohody INF podle Pompea nelze vidět odděleně od jeho dalších kroků na mezinárodní scéně, například v Gruzii, na Ukrajině, v Sýrii, při vměšování do voleb v jiných zemích či při pokusu otrávit někdejšího agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury.

Americký ministr upozornil, že řada dalších zemí, třeba Čína nebo Írán, vůbec není INF vázána a mohou stavět zbrojní systémy, jaké chtějí. Podle Washingtonu není důvod nadále přenechávat takovou zásadní vojenskou výhodu státům jako je Čína, zvlášť když podobné zbraně mohou být využity k zastrašování USA či amerických spojenců v Asii. Pokusy o rozšíření dohody podle něj už přitom třikrát zklamaly.

Pompeo dnes zdůraznil, že Spojené státy nadále nehodlají podporovat mezinárodní smlouvy, které podkopávají jejich vlastní bezpečnost, jejich zájmy a hodnoty. "Amerika má zájem na vládě práva. Když se k něčemu zavážeme, dodržíme to. Ale od našich partnerů čekáme to samé. Pokud se ukáže, že nedodrželi slovo, ponesou následky," prohlásil americký ministr zahraničí.

Pompeo upozornil, že Rusko smlouvu INF, domluvenou mezi USA a tehdejším SSSR, nezačalo porušovat jen tak z ničeho nic. Střely, které dohodu porušují, testuje Rusko podle amerického ministra na střelnici Kapustin Jar od poloviny prvního desetiletí 21. století, a to jak z mobilních, tak z pevných odpalovacích zařízení.

Ministři zahraničí NATO ve společném prohlášení uvedli, že aliance a USA se pět let opakovaně pokoušeli s Ruskem o věci diskutovat, a to jak ve dvoustranných rozhovorech, tak na vícestranných fórech.

"Rusko na naše obavy odpovídalo popíráním a mlžením. Rusko teprve nedávno vůbec uznalo existenci raketového systému, ale bez toho, aby poskytlo nutnou transparentnost nebo vysvětlení," uvedli ministři zemí aliance.

"Přes čtyři roky Moskva předstírala, že vůbec neví, o jaké střele Spojené státy mluví, a to přes to, že jsme poskytli rozsáhlé informace o jejích parametrech a historii testování," podotkl americký ministr. Rusko podle něj postoj změnilo až poté, co USA v listopadu loňského roku zveřejnily ruské označení systému. "Pak historku změnili a ze střely, která neexistuje, byla náhle existující střela, která ovšem podle nich odpovídala podmínkám smlouvy INF," uvedl.

Stoltenberg: NATO v posledních letech v Černém moři posílilo

Severoatlantická aliance v odpovědi na agresivní chování Ruska v posledních letech posílila svou přítomnost v Černém moři, upozornil Stoltenberg. Na tiskové konferenci na okraj jednání ministrů zahraničí členských zemí NATO podotkl, že ruské nerespektování hranic sousedních zemí se týká nejen Krymu a východu Ukrajiny, ale také Abcházie a Jižní Osetie.

"Rusko musí ukončit své uznání obou území. A stáhnout své síly z těchto gruzínských regionů," uvedl Stoltenberg. Aliance dlouhodobě neuznává ruskou okupaci Krymu a kvůli postupu Moskvy na východní Ukrajině přistoupilo NATO k výraznému posilování vlastních sil ve východoevropských členských zemích.

Napětí v černomořské oblasti ale nyní výrazně zesílilo po incidentu, kdy na konci listopadu ruská vojenská plavidla v Kerčské úžině, tedy u vstupu do Azovského moře, zastavila a zadržela tři ukrajinské lodě. NATO vyzvalo Moskvu k propuštění plavidel i námořníků. Konkrétní novou podporu ze strany aliance v reakci na poslední vývoj ale zatím Kyjev neslyšel.

"Napětí vzrůstá, hrozí zde konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, a to je pro Českou republiku nepřijatelné," řekl novinářům český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Částečné uvolnění blokády průlivu je podle ministra pozitivní krok. "My chtěli, aby se situace vyřešila, aby byla navigace zajištěna," poznamenal.

Stoltenberg dnes zdůraznil, že v oblasti je NATO aktivní - ostatně tři jeho členské země, tedy Bulharsko, Rumunsko a Turecko, leží na pobřeží Černého moře. Ministři zahraničí aliance se dnes v Bruselu setkali se svými kolegy Davidem Zalkalianim z Gruzie a Pavlem Klimkinem z Ukrajiny, tedy ze zemí, které mají zájem být v budoucnu členy atlantického obranného bloku.

Ambice Ukrajiny ské ambice dnes podle Stoltenberga NATO ostatně uznalo s tím, že země značně pokročila v potřebných reformách, ale určité výzvy před ní ještě dál stojí.

Stoltenberg dnes před novináři vypočetl, že lodě pod aliančním velením letos v Černém moři strávily 120 dní, což je o 40 více než loni. Několik aliančních zemí se podílelo na ochraně vzdušného prostoru bloku v oblasti a v Rumunsku pod rumunským velením vzniká vícenárodní brigáda, dodal Stoltenberg.

Petříček: NATO podporuje Ukrajinu a prakticky pomáhá stabilitě

Severoatlantická aliance podporuje Ukrajinu a praktickými kroky přispívá ke stabilitě, bezpečnosti i odolnosti země. Při příchodu na jednání se svými kolegy ze zemí NATO to v Bruselu novinářům řekl český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Připomněl, že aliance po posledním incidentu v Kerčském průlivu, při němž ruské vojenské lodi zadržely tři ukrajinská plavidla s 24 námořníky, vyzvala obě strany k deeskalaci situace.

"Teď jsme se dozvěděli, že lodě mohou opět proplouvat, to je dobrá zpráva," podotkl český ministr. Kyjev dnes oznámil, že Rusko částečně uvolnilo Kerčský průliv pro navigaci ukrajinských lodí do přístavů Berďansk a Mariupol v Azovském moři. Ukrajinská strana očekává v příštích dnech plné obnovení plavby.

Ruská strana však stále nepropustila ukrajinské lodě i námořníky zadržené v oblasti po incidentu z konce listopadu. Ruská vojenská plavidla tehdy za použití zbraní zadržela v průlivu tři ukrajinské lodě i s posádkami.

Dnešní ministerské jednání začíná právě schůzkou s ministry zahraničí Ukrajiny a také Gruzie.

Vztahů s Ruskem se týká i druhé klíčové téma dnešního jednacího dne. Aliance, jak dnes připomněl i její generální tajemník Jens Stoltenberg, žádá, aby Rusko prokázalo, že v plném rozsahu plní podmínky smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF).

Aliance opakovaně poukazuje na to, že nový ruský raketový systém označovaný jako Novator 9M729 bezprostředně ohrožuje evropské země, které se mohou stát terčem s minimálním nebo vůbec žádným časem na varování.

Moskva tvrdí, že systém pod dohodu INF nespadá. Smlouva mezi USA a tehdejším Sovětským svazem z roku 1987 zakazuje pozemní balistické rakety a řízené střely s dosahem 500 až 5500 kilometrů.

Spojené státy a NATO jsou přesvědčeny, že nový systém do ní patří. USA přitom už veřejně hovoří o možnosti smlouvu vypovědět. Je možné, že záměry prezidenta Donalda Trumpa dnes aliančním ministrům přiblíží jejich americký kolega Mike Pompeo.

Český ministr Petříček podotkl, že Praha argumenty Washingtonu chápe. "Není možné, aby se závazky smlouvy řídila jen jedna ze smluvních stran," podotkl. V této chvíli však podle něj nejspíš ještě existuje prostor k jednání. "Pro Evropu je smlouva INF významný pilíř našeho bezpečnostního uspořádání a rádi bychom měli mezinárodní režim, který znemožňuje šíření tohoto typu zbraní," poznamenal.

Pro Petříčka je dnešní a středeční schůzka v ministerské funkci prvním setkáním v rámci Severoatlantické aliance.