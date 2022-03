USA vyloučí ruská letadla ze svého vzdušného prostoru, oznámil Biden

Washington - Spojené státy po vzoru Evropské unie, Británie a Kanady uzavřou svůj vzdušný prostor ruským letadlům kvůli vpádu ruských vojáků na Ukrajinu. Při svém projevu o stavu unie to v Kongresu oznámil americký prezident Joe Biden. Uvedl, že Spojené státy stojí za ukrajinským lidem a že ruský prezident Vladimir Putin je více izolovaný od světa než kdy jindy.

"Myslel si, že Západ a NATO nebudou reagovat, myslel si, že nás může rozdělit... Ale Putin se spletl," řekl šéf Bílého domu. Na úvod svého projevu ocenil Ukrajince včetně ukrajinské velvyslankyně ve Washingtonu Oksany Markarovové, která byla na tribuně Sněmovny reprezentantů. Přítomní pak jí i všem ostatním Ukrajincům tleskali vestoje. Mnozí členové Kongresu při tom byli oděni v barvách ukrajinské vlajky nebo měli modrožluté vlaječky či jiné doplňky.

Agentura AP dění popisovala jako pozoruhodnou ukázku jednoty po roce neustálých pranic mezi demokraty a republikány nebo i uvnitř Bidenovy Demokratické strany. Ruskou invazi odsuzují demokraté i republikáni a zástupci dvou stran spolupracovali v uplynulých dnech na balíku bezpečnostní a humanitární pomoci pro Ukrajinu v objemu 6,4 miliard dolarů (skoro 150 miliard Kč).

"Putinova válka byla předem naplánovaná a nevyprovokovaná. Odmítl opakované snahy o diplomacii," uvedl Biden, který ruského prezidenta v projevu označil za diktátora. "Když diktátoři za svoji agresi nezaplatí, způsobí ještě více chaosu," řekl.

Biden před zákonodárci, členy svého kabinetu a soudci nejvyššího soudu vyzdvihoval sankce, které na Rusko uvalil Západ, a prezentoval i společnou "pracovní skupinu", která má dohlížet na to, aby měly sankce kýžený efekt. "Dnes večer říkám ruským oligarchům a zkorumpovaným lídrům, kteří z tohoto násilného režimu vymáčkli miliony dolarů: Dost. Přidáváme se k evropským spojencům, abychom našli a zabavili jejich jachty, jejich luxusní byty, jejich soukromé tryskáče," řekl.

Zároveň ale ujistil, že "naše síly nejsou zapojené a nezapojí se do konfliktu s ruskými silami na Ukrajině". "Ukrajinci bojují s čistokrevnou odvahou," uvedl. "Ale nejbližších několik dní, týdnů, měsíců, pro ně bude tvrdých," dodal. Washington už předtím odmítl výzvy Kyjeva k vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou, jejíž dodržování by vymáhal Západ.

Pokud jde o uzavření amerického vzdušného prostoru pro ruská letadla, nebylo ihned zcela jasné, kdy opatření začne platit. Podle informací listu The New York Times budou mít zákaz nad USA operovat letadla vlastněná nebo registrovaná ruskými občany. Takovýto zákaz předtím vydala EU, Británie i Kanada, načež Rusko v odvetě zakázalo vstup do svého vzdušného prostoru leteckým společnostem ze 36 zemí.

Při dramatickém vývoji kolem Ukrajiny v Bidenově zhruba hodinovém projevu v podstatě nezbyl prostor na jiná zahraničněpolitická témata, všímali si američtí novináři. Podle rozhlasové stanice NPR prezident jen třikrát zmínil Čínu, přičemž v zásadě opakoval starší vyjádření. Úplně pak Biden opomenul Afghánistán, který se po odchodu amerických vojáků a návratu Tálibánu k moci zmítá v hluboké krizi.