USA věří, že za útokem na novináře Muratova je ruská tajná služba

Washington - Za nedávným útokem na novináře a nositele Nobelovy ceny míru Dmitrije Muratova se směsí červené barvy a acetonu stojí ruská tajná služba, domnívá se americká administrativa. Informovaly o tom deníky The Washington Post a The New York Times s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele.

Šéfredaktora nezávislého ruského listu Novaja gazeta napadl neznámý pachatel zkraje dubna ve vlaku z Moskvy do Samary. Polil ho olejovitou barvou s acetonem a podle žurnalisty přitom křičel: "Muratove, to máš za naše chlapce!" The Washington Post píše, že se přitom odkazoval na ruské invazní jednotky na Ukrajině.

Americké tajné služby dospěly k závěru, že útok na novináře zorganizovali agenti ruské tajné služby. Jak k tomuto hodnocení došly, nejmenovaný americký činitel neupřesnil s odkazem na potřebu chránit své zdroje a metody, píše The Washington Post.

Poté, co Rusko v březnu přijalo přísný cenzurní zákon, jenž fakticky kriminalizuje jakékoli zpravodajství o válce na Ukrajině, které je v rozporu s linií Kremlu, Novaja gazeta se jako jedno z mála nezávislých ruských médií rozhodla pokračovat ve své práci.

Nedlouho před útokem na Muratova však oznámila, že pozastavuje vydávání své tištěné verze i internetového zpravodajství až do konce "zvláštní vojenské operace", jak nazývá Moskva ruskou invazi na Ukrajinu. Nezávislý list před tím dostal od úřadů dvojí výstrahu kvůli pokrývání konfliktu. Novaja gazeta v předvečer války varovala, že její první obětí se stanou pozůstatky svobody v Rusku.

Kyjev doufá, že se dnes podaří evakuovat civilisty z oceláren Azovstal, které se nacházejí na jihu ukrajinského přístavního města Mariupol zničeného ruskými invazními silami. S odkazem na kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom píše agentura Reuters.

"Na dnešek je naplánovaná operace, jejímž cílem je dostat ze zařízení civilisty," uvedla Zelenského kancelář bez dalších podrobností.

Ocelárny Azovstal jsou poslední baštou ukrajinského odporu v Mariupolu. V krytech pod ocelárnami se vedle ukrajinských obránců podle ukrajinských úřadů skrývají i stovky žen a dětí.

Generální tajemník OSN António Guterres po čtvrtečním setkání se Zelenským v Kyjevě řekl, že se intenzivně jedná s cílem umožnit evakuaci Azovstalu. Ruský prezident Vladimir Putin v úterý "v zásadě" souhlasil se zapojením OSN a Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) do evakuace Azovstalu.

Moskva v minulých dnech opakovaně ukrajinské vojáky v ocelárnách vyzývala, aby složili zbraně, čímž podmiňovala evakuaci civilistů. Ukrajinská strana ale ruská ultimáta zatím odmítala, a Moskva tak ze selhání snah o přesun civilistů viní Kyjev. Ukrajina však tvrdí, že sliby Ruska o dočasném příměří po dobu evakuace nejsou solidní, protože invazní síly v minulosti opakovaně útočily na civilisty přesouvající se do bezpečí.

Mariupolské úřady uvedly, že asi 100.000 obyvatel v celém městě je "ve smrtelném nebezpečí" kvůli ruskému ostřelování a špatným hygienickým podmínkám. Na místě podle úřadů panuje katastrofální nedostatek pitné vody a potravin.

Bitva o Donbas zůstává hlavním strategickým cílem Ruska, uvedli Britové

Bitva o Donbas zůstává hlavním strategickým cílem Ruska, aby dosáhlo svého deklarovaného cíle zajistit si kontrolu nad Doněckou a Luhanskou oblastí. Ve své poslední zprávě k situaci na Ukrajině to dnes uvedlo britské ministerstvo obrany.

V těchto východoukrajinských regionech se podle něj odehrávají těžké boje zejména kolem měst Lysyčansk a Severodoněck.

Vzhledem k silnému ukrajinskému odporu jsou ruské územní zisky omezené a invazní jednotky jich dosáhly za cenu značných ztrát, tvrdí Britové.

OBSE oznámila oficiální konec své pozorovatelské mise na Ukrajině

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) oznámila, že po osmi letech oficiálně končí svou monitorovací misi na Ukrajině. Informovala o tom agentura AFP, podle níž Rusko vetovalo prodloužení mandátu mise organizace.

"Postoj Ruska nám nedává jinou možnost," uvedl ve čtvrtek polský ministr zahraničí Zbigniew Rau jako zástupce země předsedající nyní OBSE. Všechna rozhodnutí organizace se přijímají konsensem a Moskva před necelým měsícem poprvé zablokovala prodloužení mandátu mise, podotkla AFP.

OBSE svoji misi na Ukrajině zahájila v roce 2014 poté, co Ruskem podporovaní separatisté odstartovali povstání na východě země a vypukl tam konflikt mezi nimi a ukrajinskými ozbrojenými silami. OBSE byla jediným mezinárodním orgánem monitorujícím situaci na místě.

"Mise (OBSE) hrála klíčovou roli při poskytování objektivních informací z místa, usnadňovala příměří a snažila se mírnit dopady konfliktu na civilní obyvatelstvo," uvedl Rau.

Většinu svých pozorovatelů OBSE z Ukrajiny stáhla po začátku ruské invaze do této země na konci února. Zůstávali tam ukrajinští pracovníci, kteří vykonávali administrativní úkoly, píše AFP. Čtyři zaměstnanci organizace jsou nyní zadržování v Doněcku a Luhansku, baštách proruských separatistů na východě Ukrajiny. Tamní úřady je podezírají ze "špionáže".

OBSE, která sídlí ve Vídni, vznikla v roce 1975 v době vrcholící studené války, aby podporovala dialog mezi Západem a Východem, poznamenala AFP. V současnosti má 57 členských států včetně Ruska a Ukrajiny. Jejím cílem je posílení evropské bezpečnosti, upevnění lidských práv, demokracie a zásad právního státu.

MAAE prověřuje zprávu o přeletu rakety nad ukrajinskou jadernou elektrárnou

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) prověřuje informaci ukrajinských úřadů o dřívějším přeletu rakety přímo nad Jihoukrajinskou jadernou elektrárnou. Kyjev agenturu nyní informoval o tom, že letící střelu zaznamenal 16. dubna kamerový systém. Pokud se tato informace potvrdí, byla by to mimořádně závažná záležitost, uvedl šéf MAAE Rafael Grossi v prohlášení.

"Pokud by taková raket zbloudila, mohlo by to mít vážný dopad na fyzickou neporušenost zařízení, potenciálně by to mohlo vést k jaderné havárii," sdělil Grossi.

Jihoukrajinská jaderná elektrárna se nachází poblíž města Južnoukrajinsk, přibližně 350 kilometrů jižně od Kyjeva.

Šéf MAAE nesdělil, kdo raketu vystřelil, nicméně Kyjev už dříve obvinil Rusko z vysílání raket přímo nad jaderné elektrárny, poznamenala agentura Reuters.

Ukrajinská státní společnost Enerhoatom podle ní v úterý informovala o přeletu ruských raket v malé výšce nad Záporožskou jadernou elektrárnou.

"Rakety by mohly zasáhnout jedno nebo více jaderných zařízení, a to by hrozilo jadernou a radiační katastrofou po celém světě," varoval tehdy šéf Enerhoatomu Petro Kotin. Moskva se k prohlášení Enerhoatomu bezprostředně nevyjádřila.

Střely zasáhly komerční budovu v Záporoží, při úderu zemřel nejméně jeden člověk, uvedly ukrajinské úřady.

